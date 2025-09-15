Match It Now a Cuneo: il 20 settembre in Largo Audifreddi per diventare donatori di midollo osseo

Sabato 20 settembre, dalle ore 14 alle 20, Largo Audifreddi a Cuneo ospiterà una nuova edizione di “Match It Now”, l’evento nazionale dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche con il Patrocinio della Regione Piemonte, Città di Cuneo e ASL CN1.

La manifestazione, promossa da ADMO in collaborazione con gli enti sanitari locali, rientra nella campagna nazionale che, in occasione del World Marrow Donor Day, toccherà diverse città italiane e piemontesi. L’obiettivo è chiaro: informare, sensibilizzare e coinvolgere i giovani tra i 18 e i 35 anni, ampliando il numero dei potenziali donatori e raggiungendo il traguardo di mille nuove iscrizioni in tutta Italia.

Durante le due giornate i partecipanti potranno:

· incontrare i volontari ADMO, donatori e trapiantati pronti a condividere le proprie esperienze;

· ricevere informazioni scientificamente corrette dai medici dell’Ospedale locale;

· iscriversi direttamente al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo, grazie a un semplice test di compatibilità (piccolo prelievo di sangue e colloquio medico).

Un gesto semplice che può cambiare una vita: trovare un donatore compatibile è infatti un evento raro (1 su 100.000), e in Italia oltre 2.000 pazienti ogni anno necessitano di un trapianto di midollo osseo per sopravvivere.

MATCH IT NOW è evento che si realizza grazie all’impegno congiunto di enti e associazioni, che uniscono competenze diverse ma complementari con un unico obiettivo: diffondere la cultura della solidarietà e accrescere il numero dei potenziali donatori:

l’atmosfera della piazza sarà resa speciale dalla presenza dei clown di corsia dell’Associazione Conivip, che accompagneranno i visitatori tra gli stand informativi, dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Cuneo, che metterà a disposizione l’ambulatorio mobile, rendendo possibile lo svolgimento delle procedure di tipizzazione direttamente in piazza e dalla presenza del personale medico e sanitario del SIMT locale, a disposizione per fornire informazioni scientifiche sulla donazione e chiarirne ogni aspetto. Con ADMO interverranno anche i rappresentanti dei Donatori di sangue e i volontari di AIDO, per offrire una panoramica completa sul valore del dono in tutte le sue forme.

A completare l’atmosfera Cant’ADMO, iniziativa musicale nata per diffondere il messaggio della donazione attraverso il linguaggio della musica, e dalle esibizioni di danza degli allievi della scuola Tony Dance, che porteranno energia e spettacolo in piazza.