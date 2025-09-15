Premiati i vincitori di #portamilassù2025: le emozione della montagna raccontate dagli scatti in ricordo di Luca Borgoni [FOTO e VIDEO]

Si è svolta sabato pomeriggio, presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC, la cerimonia di premiazione del photocontest PORTAMILASSÙ 2025.
L'evento, giunto alla settima edizione, vuole ricordare il giovane alpinista cuneese Luca Borgoni, tragicamente scomparso a soli 22 anni sul Cervino l'8 luglio 2017.
Circa mille gli scatti in gara, selezionati con cura per designare i migliori 40, le cui foto sono state esibite durante l'incontro di sabato.
A vincere l'edizione 2025 Nicola Simone, pugliese residente a Trento e, come tutti i partecipanti, grande appassionato di montagna e di fotografia.
Il concorso continua a crescere e a guadagnare apprezzamenti, spaziando ormai in tutta Italia, come dimostrano le adesioni da diverse regioni oltre al Piemonte, tra cui Toscana, Veneto, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta, Campania ed anche dalla Svizzera. Premiato anche l'autore di un Reel, che ha preso parte al contest nell'apposita sezione.
La cerimonia è stata impreziosita dalle danze di Camilla Lo Papa e dalle letture di Alberto Cavallo.
(La ballerina Camilla Lo Papa)
Ad ogni finalista è stato consegnato un fotolibro contenente gli scatti selezionati, un omaggio da parte del Parco del Monviso che ha offerto il proprio patrocinio.
I FINALISTI
1. @nicojsimone da Trento
2. @matte_at_the_top
3. @davidelanzaph
4. @fabriziomacagnoph
5. @aurora_gypsy
6. @davidetorchiaph
7. @domeian_photography
8. @galet93
9. @ne.ro14
10. @danielebandelli
Sezione Reel
@luca_garrou
La manifestazione fa parte del calendario degli incontri dell'Associazione Territori Narranti.
Tra i premi assegnati un soggiorno con mezza pensione per due persone presso il Rifugio Teodulo a 3317 m, nel comprensorio sciistico di Breuil Cervinia, un soggiorno nella casa vacanze “The Colours Of Chianti” in Toscana offerto dall’Associazione Rebecca94, un soggiorno con mezza pensione per due persone in una località della Liguria offerto dal gruppo editoriale Morenews oltre a buoni offerti da Salewa Store Cuneo, Ottica Grasso, dolci della storica Pasticceria Arione e numerosi altri premi messi in palio dal Ristorante Torii di Cuneo, Cantina Manfredi di Farigliano, Olio Ferrari di Imperia,Caffè Piazza e Cartoleria Calcagno di Cuneo.
Grande emozione da parte di tutti gli intervenuti, salutati con affetto da Cristina Giordana, mamma di Luca ed anima della manifestazione (GUARDA IL VIDEO)