A Fossano ritorna “Ride to School”

Dopo il grande successo delle prime tre edizioni, che hanno visto percorrere complessivamente da studenti e personale scolastico, oltre 134.000 chilometri con un risparmio di 18.800 kg di CO₂, torna anche quest’anno il progetto di mobilità sostenibile “Ride to School”, promosso dall’Istituto Vallauri.
La quarta edizione, al via dal 1° ottobre 2025, introduce una grande novità: oltre a studenti e personale scolastico, potranno partecipare anche i titolari e i dipendenti delle attività iscritte all’ASCOM di Fossano, rendendo così il progetto un’occasione di crescita non solo in ambito ambientale, ma anche sociale ed economica per l’intera comunità.
Il funzionamento rimane invariato: ogni chilometro percorso con mezzi green, viene tracciato tramite un’app dedicata e genera un rimborso chilometrico di 0,14 €/km, fino a un massimo di 32 € al mese. Le premialità, erogate mensilmente, saranno spendibili esclusivamente nei negozi locali convenzionati, trasformando così ogni spostamento sostenibile in un beneficio concreto per il territorio.