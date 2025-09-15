Scommettere sulle terre alte: l'Azienda Agricola Nardette e il suo eccellente miele biologico

Non preoccupatevi se, salendo oltre sant’Anna di Bernezzo, la strada da asfaltata diventerà sterrata, per poi, dopo il cartello che indica a sinistra la direzione della località che cercate, stringersi ancora. Siete in montagna ed è proprio l’amore per queste terre austere che ha spinto Rinaldo Chesta a dar vita qui alla sua azienda agricola. E sarà proprio a 800 metri, avvolta dai boschi circostanti, che troverete quel che cercate. Una realtà che produce, con pratiche agricole rispettose dell’ambiente e rigorosamente certificate Bio fin dal 2001, miele, mirtilli e castagne. In effetti, a costituire il fulcro dell’azienda è proprio l’apicoltura. Nel minuscolo spazio aziendale, oltre alla propoli e al polline d’api, troverete infatti mieli a volontà: dal miele d’acacia a quello di ciliegio, dal millefiori di alta montagna al miele di alta montagna, fino a quello di castagno.

Il miele di castagno: se a parlare sono i boschi

Il miele dell'Azienda Agricola Nardette nasce dall'attenta gestione delle api e dal contesto naturale circostante. E per capirlo vi basterà guardarvi intorno, lasciando che il vostro sguardo scivoli sui prati e i boschi in cui questa azienda è praticamente immersa: avrete da voi stessi la certezza che il miele che qui si produce, frutto di scelte precise di chi guida questa realtà, mantiene con la natura un rapporto diretto. E quel che vedrete intorno, non tarderete a sentirlo al palato non appena assaggerete uno di questi mieli. Quello di castagno, ad esempio, che a mio gusto preferisco a tutti gli altri: il suo colore ambrato, il suo profumo intenso, il suo sapore dalle note quasi tendenti a un amaro che impedisce al dolce di diventare stucchevole, sembrano essere in grado di immergervi per un attimo, anche se siete nel cuore di una città, nei boschi silenziosi della montagna di cui questo prodotto riesce a trasmettere l’essenza stessa.

Del resto esso altro non è che il frutto del lavorio inarrestabile delle api, capaci di approfittare della fioritura estiva dei castagni, e della paziente capacità di Rinaldo Chesta nell’effettuare la smielatura rispettando tempi e temperature del processo dal quale, dopo un’opportuna centrifugazione e decantazione, scaturirà la magia del miele.

Non solo miele

Oltre al miele, ma sempre legati ad esso, l’Azienda Agricola Nardette produce polline e propoli. E non solo. Perché quei castagni, che durante la fioritura hanno consentito alle api di dar vita al miele, giunto l’autunno riempiono i prati sottostanti alle loro radici di castagne.

Anch’esse, come del resto i mirtilli a inizio estate, vengono raccolte e lavorate. Ma questa è un’altra storia.

Quella che oggi ho voluto raccontarvi è quella di un miele che nasce ancora (vedere per credere!) davvero nel cuore di boschi di montagna. E che, avvicinandosi la brutta stagione, può diventate una buona difesa naturale per tossi e mal di gola che inevitabilmente derivano da un clima più umido e freddo.





Azienda: Azienda Agricola Nardette

Indirizzo: Via Bagot, 40 – Bernezzo (CN)

Telefono: (+39) 0171 683410

Sito web: https://nardette.jimdofree.com