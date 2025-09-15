Calcio Serie C: Diakite risponde a Sinani, Bra-Torres finisce 1-1

Il Bra ha chiuso l’impegno casalingo pomeridiano, al “Sivori” di Sestri Levante (domenica), con un pari (1-1) di fronte alla Torres. Punto che fa salire i giallorossi a 2 lunghezze in classifica, certificando una prova di mentalità e di contenuti. Primo tempo praticamente perfetto, con il gol di Ismet Sinani per l’1-0. Nella seconda parte, colpo su colpo e poi il gol degli ospiti.

Prima della gara, toccante striscione esposto dalla tifoseria “Bra Front” in ricordo di mister Michele Del Vecchio (prematuramente scomparso in settimana).



Bra in giallorosso classico, Torres (del bomber ex giallorosso Antonino Musso) in bianco e rossoblù. La Marca crossa una palla invitante per Sinani e Minaj, ma in area piccola non riescono a intervenire al 27esimo. Lunghi dai 20 metri alla mezzora, destro potente e Franzini “vola” a deviare in corner. 1-0 Bra al 35esimo: Minaj prova l’acrobazia, la sfera giunge a bomber Ismet Sinani e col destro insacca sotto l’incrocio dei pali con potenza e precisione. Il Bra spinge, colpo di testa di Brambilla out di pochissimo. Cross dalla mancina di Pautassi (42′) Petriccione deve uscire con i pugni. Squadre a riposo.



Bomber Sinani è costretto ad abbandonare il match all’undicesimo della seconda frazione (per un colpo preso precedentemente allo stomaco) ed entra Di Biase. Rigore per la Torres ed espulsione per Chiesa al 13′ (per presunto fallo da ultimo uomo, in scivolata, su Musso): FVS richiesto dalla panchina di Fabio Nisticò e la revisione al monitor annulla l’espulsione e il penalty, concedendo un calcio d’angolo. Ci prova La Marca, destro rasoterra dai 18 metri e sfera che sibila il palo (20′). Minuto 27, l’1-1 con la rovesciata di Diakite che batte Franzini in mischia. Al quinto dei 7 minuti di recupero, la Torres richiede l’FVS per un tocco di mano (in area) di Maressa su cross di Scheffer Bracco: il direttore di gara non ravvisa alcuna irregolarità e accorda il calcio d’angolo. Triplice fischio.



Sabato 20 settembre (ore 15) Gubbio-Bra allo stadio “Barbetti”.



Bra: Franzini, Chiesa, Sganzerla, Tuzza (33′ st Maressa), Pautassi, Sinani (11′ st Di Biase), Minaj (33′ st Baldini), De Santis, La Marca (47′ st Lionetti), Cucciniello (47′ st Chiabotto), Brambilla.

A disp: Renzetti, Rottensteiner, Cannistrà, Morleo, Campedelli, Dimatteo, Rabuffi, Chianese.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Torres: Petriccione, Mercadante (25′ st Di Stefano), Nunziatini, Masala (42′ st Giorico), Musso, Sala, Lunghi (25′ st Scheffer Bracco), Antonelli, Fabriani, Starita (25′ st Diakite), Zecca.

A disp: Stangoni, Marano, Biagetti, Idda, Carboni, Bonin, Dumani, Frau, Fois.

Allenatore: Michele Pazienza.

Marcatori: 35′ pt Sinani (B), 27′ st Diakite (T).

Arbitro: Mazzer di Conegliano (assistenti: Roncari e Petarlin di Vicenza; quarto ufficiale: Iacobellis di Pisa; operatore FVS: Peloso di Nichelino).

Note: pomeriggio variabile e gradevole, terreno di gioco in erba sintetica; 174 spettatori e 41 abbonati. Ammonito De Santis (B).