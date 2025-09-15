Il Monge-Gerbaudo Savigliano regge l'urto della Superlega: solo 3-1 contro Cuneo

Nella bella e “nobile” cornice del Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, sabato 13 settembre il Monge-Gerbaudo Savigliano ha disputato un prestigioso allenamento congiunto contro i “cugini” della MA Acqua S. Bernardo Cuneo, neopromossi in Superlega.

Un bel test-match per i ragazzi di coach Simone Serafini, al secondo allenamento congiunto pre-season dopo quello disputato e vinto martedì 9 settembre contro il Sant’Anna Tomcar per 3-1.

Privi di Mauro Sacripanti, che si aggrega questa settimana al roster dopo aver ultimato gli impegni nel beach volley (con una prestigiosa medaglia d’argento nazionale), i biancoblù si sono difesi molto bene contro un avversario blasonato, arrendendosi 3-1 dopo quattro parziali di alto livello. Da segnalare, in particolare, la vittoria nel terzo, conquistato con un netto 19-25.

“Senza dubbio è stato un test positivo – esordisce coach Serafini -. Come avevo chiesto ai ragazzi prima di iniziare, abbiamo pensato principalmente al nostro gioco, tenendo conto del valore tecnico e fisico del nostro avversario, che è di due categorie superiori. Sapevamo che saremmo andati in difficoltà in alcune situazioni, ma non era rilevante. Contava provare alcune cose che sarebbero servite poi a noi quando il livello della partita sarà alla nostra portata. Lo abbiamo fatto abbastanza bene, perché qualche sbavatura c’è stata, ma la strada è quella giusta. L’obiettivo, ovviamente, resta quello di ridurre al minimo queste imprecisioni”.

Insomma, un altro tassello nel contesto di una lunga pre-season: “Manca ancora più di un mese all’inizio della stagione regolare, ma direi che stiamo seguendo perfettamente la tabella di marcia che ci eravamo prefissati. Non vogliamo bruciare le tappe, ma seguire il percorso alla lettera: la strada è ancora lunga, ma è quella giusta. Sono felice dell’atteggiamento visto in queste settimane. I ragazzi, sia i più esperti che i nuovi, stanno mettendo negli allenamenti abnegazione ed entusiasmo. Li ho notati in particolare da parte di chi è alla prima esperienza in categoria: adattarsi, soprattutto a livello mentale, non è facile, ma ci stanno riuscendo molto bene. Ora, continuiamo a lavorare giorno dopo giorno. Sembra una frase banale, ma è concretamente la realtà, perché in ogni allenamento cerchiamo di aggiungere qualcosa rispetto a quello precedente. Questo roster in parte già rodato ha anche accolto alcune importanti novità, tra le quali quella del coach, per cui prima di tutto dobbiamo proseguire nel nostro percorso di conoscenza”.

IL TABELLINO

MA Acqua S. Bernardo Cuneo-Monge Gerbaudo Savigliano 3-1

(25-22, 25-17, 19-25, 25-21)

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 2, Rossato 18, Ballan 1, Rainero, Schiro 14, Galaverna 13, Prosperi Turri (L); Dutto 2, Girotto, Marassi, Carlevaris, Quaranta 1, Rabbia (L2). All. Serafini.