Il Team Dimensione Nuoto si allarga: Wild Sport si unisce progetto TDN

Si apre all’insegna delle novità la stagione 2025-2026. Da questa annata agonistica, la società Wild Sport entra a far parte del progetto Team Dimensione Nuoto, ampliando il numero delle sedi e dei gruppi di lavoro.

Wild Sport è una realtà affermata nel settore agonistico, nella scuola nuoto e nella gestione di impianti sportivi, che svolge la sua attività quotidiana presso le sedi di Saluzzo e Montà d’Alba, in provincia di Cuneo. Oltre a incrementare il numero di atleti coinvolti, con una quarantina di nuotatori che si aggiungono al team di cui due in grado di qualificarsi alle più importanti rassegne nazionali giovanili della scorsa stagione, il progetto TDN si estende a livello territoriale, andando a coinvolgere un’area del Piemonte sino ad oggi scoperta.

La scelta di Wild Sport, che confluendo nel Team rende ancora più capillare ed ampio il raggio d’azione della nostra attività, rappresenta uno stimolo ulteriore di sviluppo ed evoluzione del progetto, all’insegna di valori e visione comuni e della crescita condivisa.