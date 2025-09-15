Mondovì Volley e Vicoforte Volley Ceva cercano piccoli atleti con grandi sogni

Ogni grande campione ha iniziato da bambino, con un pallone tra le mani e negli occhi quella scintilla di curiosità che solo lo sport sa accendere. È con questo spirito che le società Mondovì Volley e Vicoforte Volley Ceva aprono le porte della pallavolo ai più piccoli, consapevoli che dietro ogni nuovo iscritto si nasconde non solo un potenziale atleta, ma soprattutto un bambino in cerca di divertimento, amicizie autentiche e quella magia speciale che nasce quando si gioca insieme.

Non si tratta solo di imparare a schiacciare o difendere: è l'inizio di un viaggio che accompagnerà questi giovani atleti nella crescita, insegnando loro il valore del gruppo, il rispetto per gli avversari e quella dolce fatica che trasforma i sogni in realtà. Perché la pallavolo, più di altri sport, è una questione di cuore: sei pezzi di un puzzle che diventano una squadra, sei storie diverse che si intrecciano per scrivere insieme nuovi capitoli di gioia e conquiste.

Mondovì Volley e Vicoforte Volley Ceva, con i loro staff tecnici di altissima qualità, hanno organizzato corsi specifici per diverse fasce d'età:

Per i nati dal 2019 al 2016:

· Mondovì PalaItis: lunedì 16.00-17.00 e mercoledì 16.30-17.30

· Magliano Alpi: giovedì 17.30-18.30

· Vicoforte: martedì 17.00-18.00 e giovedì 16.30-17.30

· Ceva (scuole medie): martedì e giovedì 16.30-17.30

· Info e iscrizioni: +39 339 1957607

Per le ragazze nate dal 2016 al 2015:

· Vicoforte: lunedì 17.00-19.00

· Mondovì Polo Scolastico: giovedì 17.30-19.30

· Info e iscrizioni: +39 339 6470361

E per dimostrare quanto le società credono nei piccoli atleti dai grandi sogni, tutto il mese di settembre sarà completamente gratuito. Un'occasione imperdibile per permettere ai bambini di avvicinarsi alla pallavolo senza alcun impegno economico, potendo valutare con calma se questo sport fa per loro.

"Crediamo fortemente nel valore formativo della pallavolo", spiegano dalle due società. "È uno sport che insegna il gioco di squadra, il rispetto degli altri e la disciplina, valori fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi. I nostri tecnici qualificati sapranno guidare ogni bambino in questo percorso, rispettando i tempi e le caratteristiche individuali e garantendo un ambiente stimolante di crescita e divertimento".

L'invito è rivolto a tutti i genitori che vogliono far provare ai propri figli un'esperienza sportiva completa e divertente: "La pallavolo è un sogno che cresce insieme ai nostri atleti, dalle prime battute ai traguardi più importanti".

Per informazioni:

· Sito web: www.mondovivolley.it

· Email: info@mondovivolley.it

· Telefono: +39 339 1957607 / +39 339 6470361