MOTORI / Quad, a Babano si impone Daniel Dalmasso

La prima domenica di settembre si è disputata, sul tracciato torinese di Babano (Torino), in una bellissima giornata, la penultima prova del campionato fettucciati Motornex, che vedeva in pista anche gli spettacolari quad, su un tracciato ben preparato e molto veloce.

Presente alla gara anche il pilota di Rossana Daniel Dalmasso che, contrariamente alle altre gare, ha utilizzato il quad Suzuki, meno performante, in quanto completamente di serie, essendo in fase di revisione il motore del quad motorizzato Yamaha YZF 450.

Nelle prove libere il rossanese stacca il secondo tempo, che gli permette di scegliere una buona posizione al via.

Al via di gara uno Dalmasso sfoggia una buona partenza, che gli consente di mantenere la seconda posizione per alcuni giri, alle spalle di Grola. La lotta è serrata e Daniel deve cedere la posizione a Salustri, al quale restituisce il sorpasso dopo alcuni giri, concludendo la frazione di gara in seconda posizione. Al traguardo primo è Silvano Grola, secondo Dalmasso e terzo Claudio Carminati, che opera una buona rimonta, tutti e tre racchiusi in un fazzoletto!

[Bel controsterzo di Daniel Dalmasso]

La partenza di Daniel Dalmasso al secondo via non è delle migliori, ma alla prima curva affianca i piloti che lo precedono e, percorrendo una traiettoria molto interna, riesce a passare in testa, rimanendovi per tutta la gara, per andare a tagliare vittorioso il traguardo, davanti a Silvano Grola ed a Fabio Gabutti.

La classifica assoluta di giornata vede Daniel Dalmasso (A.s.d. Mammut) premiato dalla discriminante della vittoria conquistata in gara due, essendo giunto a pari punti con Silvano Grola (HP4 Off Road), con Fabio Gabutti (Off Road 2000) terzo.

In campionato, ad una sola gara dal termine, comanda Rodolfo Salustri (Team Petriglia), seguito da Silvano Grola e Fabio Gabutti, con Daniel Dalmasso solamente settimo, avendo dovuto saltare le prime due gare

“Avendo forzatamente dovuto optare per il Suzuki - ha riferito Daniel Dalmasso -, sapevo di avere poche chance, per cui sono contentissimo per come è andata la gara. Non mi aspettavo assolutamente di poterla vincee! Voglio fare i complimenti all’organizzazione, che è stata impeccabile, addirittura eravamo in anticipo di mezz'ora sulle prime manche, così è stato possibile fare una pausa più lunga, per poter permettere il ripristino e l’annaffiatura della pista. Adesso mi preparo per l’ultima gara di Frascarolo, sperando di riuscire a recuperare qualche altra posizione in campionato. Ne approfitto per ringraziare tutti quanti mi sostengono”.