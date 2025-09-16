ATLETICA / L’Atletica Mondovì vince il titolo regionale tra i ragazzi

Assegnati a Vercelli i titoli regionali individuali e di società. Successo per Atletica Rivarolo (cadetti), Atletica Ivrea (cadette), Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo (ragazzi) e G.S. Atletica Rivoli (ragazze). Titoli per Borello, Dova, Traversa e Beltrame.

Tra i cadetti netta affermazione di Nicolò Borello (Atl. Rivarolo) che in questa stagione ha già nel suo paniere la nuova MPI di categoria sui 300hs (37.30) e quella, eguagliata, sui 200hs (25.44). Borello chiude il suo esathlon con 4056 punti (primato personale e prima volta sopra i 4000 punti) davanti a Lorenzo Pastore (Area Libera Coop), secondo con 3759, e a Lorenzo Puccio (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari), terzo con 3585. Per il vincitore la migliore prestazione tecnica arriva dai 100hs (13.61/-0.6); per Pastore 1,71 nell’alto è il miglior risultato tecnico che gli dà anche la vittoria nella gara (a pari misura con Borello ma con una migliore seconda misura al suo attivo); Puccio invece come miglior risultato della sua serie può vantare un 5,82 (+0.7) nel lungo e la vittoria nel giavellotto con 40,18 metri.

Nella classifica di società Atl. Rivarolo (8879) guida su Safatletica (8560) e Atl. Vercelli 78 (7711).

Al femminile, Alessia Dova (Atl. Ivrea) si aggiudica invece il pentathlon cadette con 4032 punti; migliori prestazioni tecniche per lei 5,32 (-0.8) nel lungo e 12.68 (-0.5) sugli 80hs. Sul podio salgono anche Annalisa Magliano (Atl. Roata Chiusani) con 3692, e Amanda Benso (GSA Valsesia) con 3099. Per Magliano il miglior risultato è 5,02 (-0.4) nel lungo, per Benso 12.82 (-0.5) sugli 80hs.

Nella classifica di società netto successo dell’Atl. Ivrea (9147) cui fanno seguito Atl. Vercelli 78 (7934) e GSA Valsesia (7769).

Tra i ragazzi, il tetrathlon maschile va a Pietro Traversa (Atl. Alba) che, con 2864 punti, precede di pochissimo Gabriele Feniello (Atl. Asti 2.2), secondo con un ritardo di soli 62 punti (2802); terzo posto per Sofian Ghiloufi (Atl. Bellinzago) con 2713. Sia Feniello che Traversa si distinguono sui 60hs dove chiudono in 9.12 il primo e 9.42 il secondo, per entrambi il miglior risultato tecnico; Ghiloufi invece ben si comporta sui 600 metri, tagliando il traguardo in 1:37.33 e aggiudicandosi la prova.

La classifica di società vede al comando Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo con 7071 punti, seguita da G.S. Atletica Rivoli (6942) e da Atl. Alba (6801).

La prova femminile vede invece il successo di Martina Beltrame (GS Atl. Rivoli) con 3041 punti; sul podio anche Ambra Mezzogori (Safatletica) ed Emma Giorza (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari). Per Beltrame ottime prestazioni sia sui 60hs (9.69) che sui 600 (1:48.40); per Mezzogori miglior prestazione tecnica sui 60hs in 10.37, per Giorza nel lungo con 4,43.

G.S. Atletica Rivoli si aggiudica la classifica di società (7410) davanti a Safatletica (7376) e ad Atl. Stronese-Nuova Nordaffari.