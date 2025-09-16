A Montaldo Roero festeggiata una neo-centenaria

Festeggiata domenica dalla famiglia e dalla comunità la neo-centenaria di Montaldo Roero Giuseppina Rapalino.

Nata il 4 settembre 1925, la signora Giuseppina ha lavorato in campagna tutta la vita e abita in località San Giacomo.

Dalle informazioni reperite dalla sindaca Claudia Rosso, che ha portato alla neo-centenaria le felicitazioni e i saluti dell’amministrazione comunale insieme al vicesindaco Davide Bertello, la signora Giuseppina è l’unica persona di Montaldo Roero ad avere oggi più di 100 anni.

Una curiosità. A giugno 2025 Montaldo Roero e Castellinaldo avevano praticamente lo stesso numero di residenti: 895.

Sono i due comuni roerini con meno abitanti, anche se la loro superficie è abbastanza diversa, essendo Montaldo con 11,8 kmq di un terzo più esteso di Castellinaldo, che ha un territorio di 7,8 kmq.

Il comune più piccolo del Roero è in realtà Piobesi d’Alba (4,03 kmq), il più grande Ceresole d’Alba (37,05kmq), il più abitato Canale con 5442 abitanti.

Tanti auguri alla centenaria Giuseppina Rapalino.