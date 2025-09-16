A Norea la “Festa Fipsas Cuneo”. Premiato pescatore in erba di Carrù

Il piccolo Marçelo, il più giovane pescatore della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee della provincia di Cuneo che si è aggiudicato il prestigioso “Trofeo Fipsas Cuneo”

Si chiama Marçelo, ha quattro anni, una cascata di capelli biondi ed ama camminare a piedi nudi. È lui il più giovane - giovanissimo - pescatore della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee della provincia di Cuneo e per questo si è aggiudicato il prestigioso “Trofeo Fipsas Cuneo”, che premia i pescatori in erba. La cerimonia si è svolta domenica 14 settembre a Norea, dove si è tenuto il tradizionale pranzo dei tesserati Fipsas Cuneo.

A premiare il piccolo, oltre al presidente provinciale Giacomo Pellegrino, erano presenti anche vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia e al consigliere provinciale con delega alla pesca Simone Manzone.

“Il pranzo dei soci è un appuntamento al quale tengo molto - spiega il presidente Pellegrino - perché è un’occasione per stare insieme, condividendo una bella giornata in compagnia degli altri soci e anche delle proprie famiglie. Inoltre è un momento importante di confronto e condivisione. Quest’anno poi, la premiazione del piccolo Marçelo è stato un motivo in più per festeggiare e guardare con ottimismo al futuro”.

Marçelo - che vive a Carrù con la famiglia - si è appassionato alla pesca dopo aver visto la sorellina impegnata in una delle tante giornate organizzate dalla Fipsas Cuneo per avvicinare i giovanissimi al mondo della pesca, che significa anche, come dice sempre il presidente Pellegrino: “Far conoscere la natura che ci circonda e soprattutto tutelare l’ambiente in cui viviamo”.

Naturalmente durante la giornata si è potuto pescare e, proprio in occasione del ritrovo, è stato effettuato un ripopolamento con tre chili di trote a partecipante, più 200 chili offerti dalla sezione provinciale della Fipsas.

Durante il pranzo si è svolta anche una straordinaria lotteria “organizzata e gestita - precisa il presidente Pellegrino - dall’amico Luciano Brenta, della società Gruppo sportivo Ferrero di Alba, che ringrazio sentitamente”. Quest’anno infatti la giornata Fipsas Cuneo si è svolta nel ricordo della moglie di Luciano Brenta, Maria Ida Burzio e del figlio Fabio.

“Voglio ringraziare il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia - prosegue il presidente Giacomo Pellegrino - per l'attenzione che ha sempre dimostrato verso la Fipsas e per il suo interessamento in merito alla problematica delle immissioni, che speriamo di risolvere al più presto. Grazie anche a Simone Manzone, Consigliere della Provincia di Cuneo con delega alla pesca - conclude Pellegrino - per il suo interessamento a livello legislativo che è stato un passo fondamentale per sbloccare le immissioni nelle nostre acque. Ringrazio anche la Provincia, che ha accolto la nostra richiesta pressante di adottare dei provvedimenti sul problema dei cormorani. Un plauso particolare a tutti coloro che si sono adoperati per organizzare questa giornata”.