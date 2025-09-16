Alba: online i nuovi vademecum multilingue per la raccolta differenziata

La Città di Alba e l’Assessorato all’Ambiente, in collaborazione con STR e CoABSeR, informano la cittadinanza che sono disponibili online i nuovi vademecum per la raccolta differenziata anche in lingua inglese, francese, albanese e araba.

L’obiettivo è quello di rendere le informazioni sui corretti comportamenti di conferimento dei rifiuti più accessibili a tutti i cittadini, favorendo una partecipazione consapevole e responsabile alla tutela dell’ambiente.

I vademecum, semplici e intuitivi, riportano l’elenco dei principali materiali di uso quotidiano, fornendo istruzioni dettagliate su come smaltire correttamente i rifiuti urbani domestici, e sono consultabili e scaricabili sul sito del Comune di Alba al seguente indirizzo: 🔗 https://www.comune.alba.cn.it/it/page/raccolta-differenziata-13

«L’informazione ambientale dev’essere chiara e inclusiva – dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore alla Transizione Ecologica Roberto Cavallo – e questo progetto multilingue rappresenta un passo importante verso una comunità più attenta, partecipativa e rispettosa dell’ambiente».

Si invita tutta la cittadinanza, in particolare i nuovi residenti e i cittadini di lingua straniera, a consultare e diffondere i vademecum, contribuendo così a migliorare la qualità della raccolta differenziata sul territorio.