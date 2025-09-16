Capitale italiana dell’Arte 2027: Alba tra le quattro città finaliste

C’è anche “Le fabbriche del vento”, il dossier presentato dalla capitale delle Langhe, tra i progetti finalisti per la Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027.
La giuria, presieduta da Lorenza Baroncelli, li ha individuati tra le sei candidature pervenute privilegiando i dossier maggiormente rispondenti ai criteri previsti dal bando.
Con Alba accedono alla fase finale i Comuni di Foligno (Perugia) in aggregazione con Spoleto, con il dossier “Foligno-Spoleto in Contemporanea”; Pietrasanta (Lucca), col dossier “Essere arte. O dell’umanità dell’arte”; Termoli (Campobasso), con il dossier “Traiettorie contemporanee”.
Il prossimo 16 ottobre si terranno le audizioni pubbliche delle città finaliste al Ministero della Cultura a Roma, in via del Collegio Romano 27.
Ciascun Comune avrà a disposizione un tempo massimo di 60 minuti, articolati in 30 minuti di presentazione del progetto e 30 minuti di colloquio con la Giuria, per illustrare nel dettaglio le proprie proposte.
La proclamazione della Capitale italiana dell’Arte Contemporanea avverrà entro il 30 ottobre. Alla città vincitrice sarà assegnato un contributo finanziario di un milione di euro destinato alla realizzazione delle iniziative e degli obiettivi descritti nel dossier di candidatura.