"Carenza di dotazioni e scarsa igiene dei mezzi usati per le cure domiciliari"

"I veicoli aziendali versano in condizioni igieniche precarie, con presenza di sporcizia, polvere e terriccio sia negli interni sia negli esterni. Su alcuni mezzi i sedili, spesso sfondati o lacerati, rivelano uno stato di usura avanzato e contribuiscono a creare un ambiente malsano e poco professionale. L'assenza di una pulizia regolare costringe talvolta il personale a intervenire di tasca propria".

Così il NurSind Cuneo interviene in merito alla cura e alla manutenzione dei mezzi in dotazione al personale infermieristico dell'AslCN1 per le cure domiciliari da effettuare nei vari distretti.

"Facciamo seguito - spiega il segretario del NurSind, Davide Canetti - alla precedente comunicazione, inviata da questa segreteria sindacale, in cui si lamentavano le precarie condizioni di cura e igiene degli autoveicoli forniti.

Ribadiamo quanto già espresso in quella occasione: i mezzi aziendali sono il biglietto da visita dell'ASL e la cura dell'igiene dovrebbe essere un obiettivo primario di un'Azienda Sanitaria.

Purtroppo, a oggi, nulla è stato fatto. Abbiamo notato unicamente la sostituzione di alcuni mezzi vecchi e molto malandati, ma le vetture attualmente in uso continuano a versare in condizioni igieniche inaccettabili con presenza di sporcizia, polvere e terriccio sia negli interni sia negli esterni".

"L’assenza di una pulizia regolare - aggiungono dal sindacato infermieristico - costringe talvolta il personale a intervenire di tasca propria. A tal proposito, alleghiamo alcune fotografie che documentano lo stato dei veicoli, chiedendoLe di riflettere se riterrebbe opportuno salire su tali autovetture. Inoltre, attualmente, per raggiungere i pazienti a domicilio, il personale utilizza i propri dispositivi mobili come navigatori satellitari. L’assenza di supporti dedicati costringe gli operatori a tenere il telefono in mano durante la guida, in palese violazione dell’art. 173, comma 2 del Codice della Strada. Questa pratica comporta un rischio concreto di incidenti stradali, esponendo sia gli operatori che gli utenti della strada a pericoli evitabili. È pertanto urgente dotare i veicoli aziendali di supporti sicuri per i dispositivi mobili, al fine di garantire la sicurezza di tutti".