Cavallerleone ritrova la sua anima con le porte restaurate della Chiesa Parrocchiale e della Confraternita

Cavallerleone ha riscoperto un frammento importante della propria identità: le porte della Chiesa Parrocchiale e della Confraternita tornano a splendere, riportate alla loro originaria bellezza dopo un accurato intervento di restauro.

Un risultato che non nasce dal caso, ma dalla generosità di un cittadino che ha scelto di investire nel cuore del proprio paese, sostenendo interamente i costi dei lavori.

Il sindaco Marcellino Peretti: "Questo gesto non è soltanto un contributo economico: rappresenta un atto d’amore, un segno concreto di appartenenza e di cura verso la storia condivisa della comunità. Le porte restaurate non sono infatti semplici elementi architettonici, ma simboli di memoria e di identità collettiva, testimonianze di un passato che continua a vivere.

A nome di tutti - conclude il sindaco - va il ringraziamento più sincero: non solo per l’opera restituita, ma per l’esempio luminoso di dedizione civica che dimostra come la bellezza e la tradizione possano essere custodite e valorizzate attraverso gesti di responsabilità e amore verso il proprio paese”.