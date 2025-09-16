 / Attualità

Attualità | 16 settembre 2025, 15:26

Cuneo, bando per l’assunzione di un responsabile per la squadra necrofori

Per partecipare serve un diploma rilasciato da un istituto tecnico tecnologico. Le candidature andranno presentate entro le 12 del 9 ottobre

Immagine di repertorio del Municipio di Cuneo

Il Comune di Cuneo ha indetto un concorso per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di una persona con profilo di “Istruttore tecnico”. La posizione è quella di responsabile di reparto nella squadra necrofori (Ufficio Cimiteri). Per accedere al concorso è richiesto il possesso di un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale rilasciato da un istituto tecnico tecnologico (diploma di geometra, perito industriale o agrario). Le prove concorsuali si articoleranno in una scritta – con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali – e una orale.

La domanda di partecipazione, che deve avvenire esclusivamente in via telematica, è presentabile attraverso il Portale unico del reclutamento (www.InPa.gov.it) utilizzando SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Le candidature devono essere presentate entro le ore 12 del 9 ottobre 2025.

