Cuneo Pedona Rugby apre le porte ai più piccoli con "Rugby per Bambini"

Il Cuneo Pedona Rugby lancia l’iniziativa “RUGBY PER BAMBINI”, dedicata ai nati dal 2014 al 2021.

A partire da settembre ogni martedì e giovedì dalle 18 alle 19.30, a Cuneo presso il campo sportivo di Madonna dell’Olmo in località Piccapietra, i bambini potranno scoprire il rugby in un ambiente sicuro, divertente e seguito da tutor qualificati, pronti ad accompagnarli passo dopo passo.

Il rugby non è solo contatto fisico: è rispetto, amicizia e gioco di squadra. L’attività è studiata per i più piccoli, con esercizi adatti all’età e la massima attenzione alla sicurezza, così che anche le famiglie possano sentirsi tranquille.

Un appuntamento speciale è fissato per sabato 20 settembre con l’OPEN DAY: dalle 10 alle 13 una mattinata di prove gratuite che si concluderà con il “terzo tempo”, la tradizionale merenda del rugbysta post partita, un momento conviviale da vivere tutti insieme – bambini, genitori e allenatori – per condividere i valori di questo sport anche fuori dal campo.