Formaggi e birre piemontesi, Cia Cuneo: "Incontro di sapori nella nuova guida Onaf e Kauss, novità assoluta anche il formaggio alla nocciola"

Un viaggio nei sapori del Piemonte, alla scoperta di abbinamenti sorprendenti tra formaggi tipici e birre agricole.

È questo l’obiettivo della guida nata dalla collaborazione tra Onaf (Organizzazione nazionale assaggiatori formaggio) di Cuneo e il Birrificio Kauss, con il patrocinio di Cia Cuneo. La pubblicazione, quale strumento di divulgazione e valorizzazione del patrimonio agroalimentare locale, verrà presentata sabato 20 settembre, alle ore 17, nello spazio di Casa Onaf, in via Rambaudi 17, a Bra, nel contesto di Cheese.

«Da sempre l’Onaf si impegna a diffondere la cultura casearia - spiega Pier Battaglino, consigliere nazionale e delegato Onaf di Cuneo -, ma dobbiamo ammetterlo: anche noi siamo rimasti stupiti da quanto i nostri formaggi e le birre possano andare d’accordo. Le note maltate, l’amaro del luppolo, la freschezza e la complessità della birra agricola si combinano con le caratteristiche dei formaggi, dando vita a esperienze sensoriali uniche, a volte addirittura sublimi. Con questa nuova guida vogliamo invitare i consumatori a un’avventura audace e divertente, fatta di nuovi aromi e abbinamenti che li sorprenderanno».

La selezione proposta prende spunto dai formaggi protagonisti del Festival dei Formaggi Piemontesi, abbinati a birre Kauss nate ai piedi del Monviso. Dalla Bionda fresca e beverina alla Rossa intensa e avvolgente, fino alla Santa Kauss, complessa e decisa, ogni birra trova il suo compagno ideale tra i Bra, Raschera, Castelmagno, Murazzano e molti altri simboli della tradizione lattiero-casearia regionale.

Nella stessa occasione, verrà presentato anche il formaggio alla nocciola, novità assoluta, già testato dagli assaggiatori di Onaf e frutto di un’accurata ricerca gastronomica che ha coinvolto i maestri casari del caseificio di Fulvio Ferrero di Scalenghe, maestri tostatori e tecnologi alimentari, con l’utilizzo di latte piemontese e nocciole Piemonte Igp acquistate in Langa.

L’abbinamento, nel caso specifico, non poteva che essere con la Birra alla nocciola del Birrificio Kauss.

«Questo progetto rappresenta perfettamente lo spirito della Via della Birra Piemonte - commenta Diego Botta, tra i fondatori del Consorzio Birra Origine Piemonte -; il nostro impegno è creare un ponte tra chi produce birra e chi valorizza le eccellenze agroalimentari del territorio. L’incontro con i formaggi è naturale: entrambi raccontano il Piemonte con la stessa autenticità e la stessa ricchezza di sfumature».

Igor Varrone, direttore provinciale di Cia Agricoltori Italiani di Cuneo, sottolinea la valenza del progetto per la filiera agricola: «Iniziative come questa aiutano a far conoscere al grande pubblico non solo i prodotti, ma anche le persone e le aziende che ci sono dietro. È un modo per rafforzare la rete tra produttori, ristorazione e consumatori, dando nuova linfa al territorio e alle sue tradizioni».

Oltre a suggerire abbinamenti curiosi e ben studiati – dal Blu di Cuneo con la Kauss Doppio Malto al Gorgonzola piccante con la Santa Kauss –, la guida invita i lettori a sperimentare e a lasciarsi sorprendere. Perché, come ricorda una citazione riportata nel volume, “un pasto a base di pane, formaggio e birra costituisce l’alimento perfetto” (Elisabetta I Tudor, XVI secolo).