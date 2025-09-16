Il fungo cebano “sale” sul grattacielo della Regione

Questa mattina, martedì 16 settembre, la 64a edizione della Mostra del Fungo di Ceva si è presentata ufficialmente presso il grattacielo della Regione Piemonte, a Torino.

Una delegazione dell'organizzazione, formata dal primo cittadino cebano Fabio Mottinelli e dal presidente del Gruppo Micologico Giorgio Raviolo è stata ricevuta dall'assessore a Commercio, Agricoltura, Parchi, Caccia e pesca, Turismo e Sport Paolo Bongioanni. al quale è stato illustrato il programma dell'evento. In dono anche un prezioso cesto di magnifici funghi, direttamente dal Cebano. Funghi che saranno protagonisti nella kermesse in programma sabato 20 e domenica 21 settembre nelle vie e piazze di Ceva.

"L'Amministrazione comunale di Ceva - evidenzia il sindaco Mottinelli - è grata alla Regione Piemonte per la grande attenzione dimostrata verso l'evento".