“La generazione ansiosa”: al Da Vinci di Alba un incontro sugli effetti del digitale e dell’intelligenza artificiale

Un tema che interpella da vicino famiglie, studenti e insegnanti sarà al centro del prossimo appuntamento organizzato dal Liceo “Leonardo Da Vinci” di Alba.

Venerdì 26 settembre, dalle 18 alle 20, la Sala Polivalente dell’istituto ospiterà la conferenza dal titolo “La generazione ansiosa. Gli effetti del digitale e dell’IA sulla mente e sulla salute di bambini e adolescenti”, condotta dalla professoressa Patrizia Scanu.

L’incontro nasce dalla consapevolezza che le nuove tecnologie – smartphone, social media e intelligenza artificiale – siano ormai radicate nella vita quotidiana dei giovani. Strumenti che, accanto a opportunità di crescita e conoscenza, portano con sé rischi crescenti: ansia, difficoltà di apprendimento e fenomeni di dipendenza.

Sarà l’occasione per riflettere su un fenomeno che la comunità scientifica internazionale considera ormai centrale per il benessere delle nuove generazioni. La professoressa Scanu proporrà una panoramica aggiornata delle ricerche in corso, offrendo strumenti di comprensione e possibili strategie di prevenzione.

L’appuntamento, aperto ad alunni, genitori e docenti, intende stimolare una riflessione condivisa: come proteggere la salute mentale e relazionale di bambini e adolescenti, in un tempo in cui il digitale sembra occupare ogni spazio della vita.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria al seguente modulo: https://forms.gle/NSCTgMLB6sAwe5tFA

Sarà inoltre possibile seguire l’evento da remoto: https://meet.google.com/ipp-fjuy-qkp