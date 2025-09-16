 / Attualità

16 settembre 2025

Langhe modello virtuoso contro lo sfruttamento: al via protocollo per i lavoratori stagionali

Sobrero (Lista Civica Cirio): "Un territorio è accogliente per il modo in cui sa prendersi cura di chi ci lavora"

Il consigliere Sobrero con il Sindaco di Castagnole Lanze, Carlo Mancuso, in occasione dell'iniziativa "Adotta un filare"

Non posso che essere felice per la notizia di un programma condiviso tra imprese agricole, istituzioni, Enti locali e del Terzo Settore per un protocollo nella gestione dei lavoratori stagionali nel territorio delle Langhe”: così il Consigliere regionale Daniele Sobrero (Lista Civica Cirio Presidente) commenta la presentazione di un modello virtuoso nelle Langhe contro lo sfruttamento dei lavoratori.

Dal prossimo anno – prosegue Sobrero i primi 120 lavoratori saranno assunti secondo il modello virtuoso che nasce dalla collaborazione tra il Consorzio Tutela del Barolo e Weco impresa sociale, mentre negli anni successivi le assunzioni aumenteranno con un tasso del 20%: le Langhe e il Piemonte che nel passato hanno conosciuto la difficoltà, la crisi economica, la mancanza di risorse, hanno in sé le forze e il carattere per costruire un modello virtuoso per un territorio capace di accogliere i turisti, ma anche i lavoratori: un caso di responsabilità sociale di territorio che costituisce un unicum, come un unicum è il tessuto sociale e imprenditoriale delle Langhe. Essere accogliente passa anche dalla capacità di prendersi cura di chi lavora per realizzare e rendere migliore la propria attrattività: una iniziativa che ancora una volta pone il nostro territorio all’avanguardia, offrendo una soluzione efficace e condivisa a situazioni che in alcuni casi si sono rivelate non consone alle Langhe, alla loro cultura e alla loro tradizione”.

cs

