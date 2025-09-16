L'ASL CN2 apre uno sportello di counseling per fumatori anche a Cortemilia

L’ASL CN2 informa che dal 2 ottobre 2025 sarà attivo anche a Cortemilia, presso la Casa della Comunità, uno SPORTELLO DI COUNSELING FUMATORI a cui i residenti potranno fare riferimento per ricevere informazioni sui trattamenti più efficaci per smettere di fumare e, attraverso un’attività di training specifica, essere aiutati a rinforzare la propria motivazione nel percorso di disassuefazione.

L’iniziativa replica il successo dello sportello attivo presso l’Ospedale Ferrero di Verduno ed è frutto di una collaborazione tra il Servizio Dipendenze Patologiche, la SSD Epidemiologia, Promozione salute e coordinamento attività di prevenzione e il Servizio di Psicologia dell’ASL CN2.

Lo sportello di Cortemilia resterà aperto ogni giovedì e sarà possibile accedervi in modo gratuito, previa semplice prenotazione al numero 0173/316621 o all’email sportellofumo@aslcn2.it

Parallelamente, continuerà ad essere operativo anche lo sportello di counseling fumatori di Verduno, presso l’Ospedale Ferrero, che riceve ad ingresso libero (senza prenotazione) e gratuito ogni mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.