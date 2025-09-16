Modifiche ai treni sulla Torino-Savona, la mamma di uno studente: "Chi tutela il diritto allo studio dei nostri ragazzi?"

C'è amarezza nelle parole di numerose famiglie di studenti che, da fine settembre, dovranno fare i conti con le modifiche alla circolazione sulla linea Torino-Savona che, a causa di importanti lavori di manutenzione, subiranno modifiche e cancellazioni.

UN MESE DI LAVORI

Da domenica 28 settembre a domenica 26 ottobre per lo svolgimento di lavori straordinari, i treni della linea Torino-Ventimiglia saranno deviati via Alessandria-Acqui Terme, i treni della linea Torino-Savona saranno cancellati tra Fossano e Mondovì, e alcuni treni della linea Fossano – S. Giuseppe/Savona saranno cancellati tra Fossano e Mondovì e S. Giuseppe di Cairo e Savona, mentre altri della medesima relazione saranno cancellati per l'intera tratta.

"Il servizio nelle tratte cancellate sarà garantito con bus dedicati, messi a disposizione da Regionale di Trenitalia e accessibili con un regolare biglietto/abbonamento ferroviario - la nota diffusa nelle scorse settimane da RFI -. I treni della relazione Torino – Savona registreranno variazioni di orario tra Mondovì e Savona. Nei fine settimana del 18-19 e 25-26 ottobre i treni della linea Torino-Savona saranno cancellati tra Fossano e Ceva, mentre i treni della relazione Fossano – S. Giuseppe di Cairo/Savona sono cancellati intera tratta. Il servizio sarà garantito da bus nelle tratte cancellate".

L'annuncio dei lavori e delle modifiche ha creato apprensione in particolare nelle famiglie dei tanti studenti che raggiungono Mondovì utilizzando la ferrovia.

"Sono la mamma di un ragazzo che ogni giorno dell’anno scolastico prende il treno dalla Valle Bormida per recarsi alle superiori - scrive una nostre lettrice -. Trenitalia recentemente ha pubblicato l’avviso 'Modifiche alla circolazione dei treni dal 27 Settembre al 26 Ottobre 2025 Linea Torino Savona/Ventimiglia/Ceva, Fossano- S.Giuseppe Di Cairo/Savona'. Al fine di illustrare le modalità del servizio sostitutivo e raccogliere eventuali segnalazioni o osservazioni, l'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP) e Trenitalia mercoledì 10 settembre alle ore 16.30 hanno organizzato un incontro pubblico online. Alla riunione hanno partecipato anche docenti degli istituti superiori del territorio intervenendo più volte per descrivere le esigenze degli studenti. Le premesse sembrano far ben sperare… e invece… Consultando i nuovi orari visibili sui canali di vendita di Trenitalia e confrontandoli con gli orari attuali ecco descritta la situazione di mio figlio e degli altri studenti soggetti allo stesso disagio (se non ho commesso errori: confesso che per me sta diventando faticoso seguire questi interventi ormai periodici).



In poche parole: partenza 20 min prima e arrivo 30 min dopo (per allievi che già con i treni regolari partono presto e arrivano tardi). Per i ragazzi saranno settimane molto pesanti".

"Preciso - aggiunge - che lo scorso autunno, in un’analoga situazione di modifiche alla circolazione dei treni nella stessa tratta sempre a scuola da poco iniziata, gli orari dei treni per gli studenti che dalla Val Bormida raggiungono Mondovì o Fossano erano comodi, anzi, per certi versi persino migliori degli orari standard senza interruzione della linea. Perché non si è potuto offrire lo stesso servizio nella prossima interruzione della linea?

Mi chiedo come si possa mettere in relazione quanto sopra con il diritto allo studio dei nostri ragazzi. Non ho altro da aggiungere…".

