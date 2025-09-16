Nuova sede per la Pro Loco di San Defendente di Busca e Tarantasca

Sabato 13 settembre, in occasione dei festeggiamenti patronali di Santa Lucia - SanFe'st in frazione San Defendente di Busca e Tarantasca, è stata inaugurata la nuova sede della Pro Loco nei locali della ex scuola elementare della frazione.

L’edificio, che fino alla fine degli anni Ottanta ospitava le scuole frazionali e successivamente un ristorante attivo fino a una quindicina di anni fa, è stato concesso dal Comune di Busca alla Pro Loco frazionale. Nei mesi scorsi, grazie all’impegno dei volontari guidati dal presidente della Pro Loco, Claudio Ichino, gli spazi sono stati risistemati e resi nuovamente fruibili.

Alla semplice e partecipata cerimonia, seguita alla messa celebrata dal vicario, don Roberto Bruna, hanno preso parte numerosi frazionisti. Presenti per il Comune di Busca, l'assessora Lucia Rosso e Bruno Olivero, per il Comune di Tarantasca, il sindaco Giancarlo Armando e l'assessore Dario Busso e il consigliere Claudio Tallone.

«Da sempre la comunità di San Defendente, frazione condivisa tra i nostri due Comuni, si distingue per vivacità e intraprendenza. – dichiarano il sindaco di Busca, Ezio Donadio e il sindaco di Tarantasca, Giancarlo Armando – Dopo un iter lungo e a tratti complesso, siamo molto contenti di essere riusciti ad arrivare a questa soluzione che darà nuova vita ai locali e sarà a beneficio della comunità. Il grande salone potrà ora essere luogo di ritrovo per tutti, ospitando riunioni, eventi e momenti conviviali. Un sentito ringraziamento ai volontari e a tutti i frazionisti che hanno reso possibile l’inaugurazione di questo nuovo spazio».