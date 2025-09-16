Sulle strade del Monregalese nel ricordo di Mario Garbolino

È più forte che mai nel Monregalese il ricordo di Mario Garbolino, grande appassionato e promotore del mondo delle auto d’epoca, che è statoricordato, la scorsa domenica 14 settembre, a Vicoforte con il secondo Memorial, organizzato dalla figlia Nadia con il Club La Granda di Bene Vagienna.

Oltre una ventina di vetture di interesse storico e circa quaranta partecipanti hanno preso parte al raduno, che si è snodato attrverso le strade del Monregalese, con partenza dal Santuario di Vicoforte.

Il raduno si è concluso con il pranzo presso il Ristorante Commercio di Norea, occasione di condivisione e ringraziamento tra gli organizzatori e tutti i partecipanti.