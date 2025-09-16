 / Attualità

Attualità | 16 settembre 2025, 15:11

Sulle strade del Monregalese nel ricordo di Mario Garbolino

La scorsa domenica oltre una ventina di auto storiche hanno preso parte al secondo memorial, organizzato dal Club "La Granda" di Bene Vagienna

È più forte che mai nel Monregalese il ricordo di Mario Garbolino, grande appassionato e promotore del mondo delle auto d’epoca, che  è statoricordato, la scorsa domenica 14 settembre, a Vicoforte con il secondo Memorial, organizzato dalla figlia Nadia con il Club La Granda di Bene Vagienna.

Oltre una ventina di vetture di interesse storico e circa quaranta partecipanti hanno preso parte al raduno, che si è snodato attrverso le strade del Monregalese, con partenza dal Santuario di Vicoforte. 

Il raduno si è concluso con il pranzo presso il Ristorante Commercio di Norea, occasione di condivisione e ringraziamento tra gli organizzatori e tutti i partecipanti.

AP

