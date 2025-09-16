Saluzzo: tagliato il nastro allo Spaccio Bistrot de Il Quartiere, luogo di incontro e progetto di comunità [FOTO]

"Vorremmo che fosse un luogo dove chi entra porta un sorriso e un progetto", ha affermato Marco Mucaria di "Voci erranti" durante l’inaugurazione (venerdì 12 settembre) dello "Spaccio bistrot", il nuovo bar caffetteria (e tanto altro ancora) de Il Quartiere.

Numerosa la presenza saluzzese e nutrita anche quella saviglianese, dove la onlus gestisce il Caffè Intervallo al Teatro “Milanollo”.

Vuole essere un luogo di incontro, aperto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18 dove bere un caffè, mangiare piatti e panini, ma dove si può anche venire solo per fare due chiacchiere.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco saluzzese Franco Demaria, la Giunta comunale, esponenti dell’Amministrazione civica, funzionari del municipio e della Fab–Fondazione Amleto Bertoni, operatori dell’area educativa del "Morandi" con la capo area Maria Andolina.

Con l’invito a frequentare lo Spaccio Bistrot e farlo crescere la vicesindaca Francesca Neberti ha sottolineato la valenza sociale e aggregativa del progetto. Non è una operazione commerciale. Il Comune ha siglato una convenzione sperimentale per un anno per la gestione dei locali, a disposizione di tutta la cittadinanza, dei residenti del territorio, dei frequentatori della biblioteca civica, di tutti i presidi sociali e culturali de “Il Quartiere”: dal Centro famiglie agli alpini, agli scout e inoltre delle scuole superiori "Soleri Bertoni" (che ha sede nello stesso complesso) e del vicino liceo "Bodoni" in via Donaudi. Senza dimenticare il fatto di essere al servizio come punto bistrot per i grandi eventi che si succedono durante l’anno in questa area.

E' il tassello che mancava alla completezza de Il Quartiere, raccontato dal suo nascere dagli allora sindaci Mauro Calderoni, ora consigliere regionale, e Paolo Allemano, attualmente garante comunale del Carcere Morandi, i quali individuarono nella ex caserma Musso una casa delle associazioni e un contenitore di idee, polo socio culturale delle Terre del Monviso.

“Lo Spaccio”, sarà tante cose: una caffetteria con cucina, uno spazio coworking e un luogo dedicato a eventi, incontri e attività per “spacciare” tempo, idee e relazioni.

“La barchetta", marchio di Voci Erranti, partì 25 anni fa grazie a Grazia isoardi e al dottor Ballarino, psichiatra dell'allora "manicomio" di Racconigi e il progetto del laboratorio teatrale approdò al Carcere Morandi 20 anni fa con la produzione di spettacoli che ancora oggi sono una realtà.

Nel 2017 Voci Erranti diventò cooperativa sociale con l’obiettivo di dare opportunità lavorativa ai detenuti e persone svantaggiate. Nel carcere saluzzese è produttivo da allora un biscottificio, dove nascono i "biscotti galeotti" che verranno utilizzati e serviti, oltre a quelli dell’Atlante dei Sapori delle “Terre del Monviso” e a prodotti a chilometro zero da aziende locali, nello Spaccio.

"Non vogliamo fare miliardi - sottolinea Mucaria - Non facciamo grandi pranzi, un primo, un secondo, un dolce; non si vendono e non si fanno aperitivi con superalcolici. Secondo lo spirito di Voci Erranti, principalmente si entra in una comunità di progetti per “spacciare” tempo, idee e relazioni. Grazie a chi salirà su questa barchetta, al Quartiere di Saluzzo".

Perchè il nome "Spaccio Bistrot"

Chi ha fatto il militare identifica nello spaccio il negozio-bar presente in ogni caserma, dove i soldati potevano acquistare cibo, bevande e altri prodotti, di solito a prezzi agevolati e fare quattro chiacchiere.

Spaccio Bistrot, ha aperto nella stessa ala della ex Caserma Musso a sinistra dell’ingresso principale, affacciata sul cortile d’onore dove c’era lo spaccio degli artiglieri da montagna.

"Ci piace collegare passato e presente – afferma Grazia Isoardi di “Voci Erranti” – ricordando il luogo e attualizzandone la storia.

Il termine “ Spaccio”: oggi, nel linguaggio collettivo è spesso associato a comportamenti illeciti, ma noi vogliamo giocare con il suo significato positivo, pensandolo ad un luogo dove condividere cose belle e buone, trascorrere il tempo in modo costruttivo, creare progetti in collaborazione con le associazioni culturali e sociali del territorio, condividere idee, eventi e incontri".

"Sono molto contento della risposta così piena di entusiasmo al taglio del nastro - aggiunge Mucaria - al supporto dell'Amministrazione di Saluzzo e della Fab, a quello saviglianese e all’accoglienza della “famiglia” del Quartiere che abbiamo conosciuto con la guida del presidente del Consiglio Andrea Momberto. Anche gli alpini ci hanno salutato con allegria.

Buon “Spaccio” a tutti".