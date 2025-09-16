Treni straordinari da Torino per raggiungere e rientrare da "Cheese". Ecco le corse aggiuntive previste da venerdì a domenica

Regione Piemonte e Agenzia per la Mobilità Piemontese annunciano che per Cheese e la Festa del Vino del Monferrato sono stati aggiunti, in accordo con Trenitalia, treni straordinari per raggiungere rispettivamente Bra e Casale Monferrato e tornare a casa in sicurezza.



“Quando il Piemonte ospita grandi eventi come Cheese e la Festa del Vino del Monferrato – puntualizza l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi - la Regione vuole esserci e fare la propria parte. Per questo abbiamo lavorato con Agenzia della Mobilità Piemontese e Trenitalia per garantire corse aggiuntive che rendano più semplice e sicuro raggiungere Bra e Casale Monferrato e rientrare a casa. Eventi di questa portata richiamano appassionati e visitatori da tutto il Piemonte e oltre, e il potenziamento dei servizi ferroviari rappresenta uno strumento fondamentale per rendere queste manifestazioni più accessibili e sostenibili. Lavorare per una mobilità moderna significa anche valorizzare le nostre eccellenze e permettere a sempre più persone di vivere in pieno queste occasioni di festa e promozione del territorio. Crediamo infatti che potenziare i collegamenti significa rendere gli eventi più accessibili, ma anche promuovere un modo di viaggiare sostenibile, in linea con una visione moderna del trasporto pubblico regionale”.



"Con questi interventi - aggiunge Cristina Bargero, presidente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese - vogliamo rendere più semplice e sostenibile la partecipazione ad eventi di grande rilevanza, in quanto il treno rappresenta una soluzione sicura e comoda che consente di vivere la festa senza preoccuparsi di mettersi alla guida tra traffico o ricerca di parcheggio. L’Agenzia continua a lavorare con i territori e con Trenitalia per garantire servizi adeguati alle esigenze dei cittadini e per valorizzare al meglio le eccellenze del Piemonte”.





Cheese 2025

In occasione della più importante manifestazione internazionale dedicata ai formaggi in programma a Bra dal 19 al 22 settembre, l’offerta ferroviaria sulla linea SFM4 Germagnano–Aeroporto–Torino–Bra–Alba sarà potenziata per facilitare la partecipazione dei visitatori.

Il piano straordinario prevede:

- venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre l’introduzione di un treno notturno aggiuntivo con partenza da Bra alle 23.38 e arrivo a Torino Porta Susa alle 0.39, proseguendo fino a Torino Stura alle 0.50.

- domenica 21 settembre un rafforzamento dei servizi con 8 coppie di treni aggiuntivi tra Torino e Alba, così da garantire un treno ogni ora lungo l’intera giornata.

















Festa del Vino del Monferrato



Per la 64ª Festa del Vino del Monferrato, in programma a Casale Monferrato il 19-20-21 e 26-27-28 settembre, l’offerta ferroviaria sulla linea Chivasso–Casale–Alessandria sarà potenziata per agevolare gli spostamenti dei visitatori.



Il piano straordinario prevede:



- sabato 20 e sabato 27 settembre: due corse aggiuntive serali da Casale Monferrato, alle 21.05 verso Chivasso e alle 22.46 verso Alessandria, con fermata in tutte le stazioni intermedie.

- domenica 21 e domenica 28 settembre: attivazione di un servizio biorario festivo con 6 coppie di treni lungo tutta la giornata:

da Alessandria verso Chivasso con partenze alle ore 8.35, 10.35, 12.35, 14.35, 16.35, 18.35, 20.35.

da Chivasso verso Alessandria con partenze alle ore 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45.

I biglietti per le due manifestazioni sono disponibili su tutti i canali di vendita Trenitalia: biglietterie, sito web, app e rivendite autorizzate.