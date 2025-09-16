Un successo a Scagnello per la prima edizione del Torneo rapido di scacchi

Sono stati 34 i giocatori, provenienti dai vari circoli del Piemonte e della Liguria, che hanno raggiunto, lo scorso fine settimana, il Comune di Scagnello per la prima edizione del Torneo rapido di scacchi.

Alla manifestazione hanno partecipato anche alcuni giocatori di nazionalità straniera, provenienti da Albania, Ecuador, Libia e Sudafrica, con un'importanza presenza anche di giocatori under 18, due di soli 9 anni.

A trionfare nella classifica assoluta è stato Kennet Solomon, giocatore di nazionalità sudafricana, con 7 punti su 8, che ha fatto sfoggio delle capacità che gli hanno consentito nel 2015 di conquistare il titolo di Grande Maestro con la vittoria nel Campionato africano assoluto.



Secondo classificato con 6,5 su 8 il cuneese Rossano Pesiri, che ha lottato fino alla fine per aggiudicarsi il primo posto, perdendo solamente lo scontro diretto all'ultimo turno col vincitore del torneo.



Terzo classificato il torinese Mirko Lizzul Coppe con 6 punti su 7.

I premi di fascia solo andati a: Federico Mao di Torino (fascia Elo

Il trofeo per il miglior giocatore under 18 è andato al cuneese Matteo Ciravegna (12 anni).

"Un doveroso ringraziamento - dicono dal Comune e dalla Pro loco di Scagnello - va agli organizzatori del primo torneo "Torre di Scagnello" ASD Mondovì Scacchi, rappresenta da Ivano Mondino e Younuz Olgum, ma anche ai partecipanti che sono giunti così numerosi da località molto lontane, scoprendo forse una realtà diversa a quella a cui forse erano abituati. Ringraziamo altresi il giudice Eros Ravera che si è prodigato nel valutare le partite. Un inizio elettrizzante che sarà il presupposto di unanfattiva collaborazione futura".