Addio a Bruno Merlino, ex dipendente della Provincia

La Provincia partecipa al cordoglio della famiglia per la scomparsa dell’ex dipendente Bruno Merlino. Nato a Ormea il 18 settembre 1947, venne assunto come cantoniere presso il reparto di Mondovì il 10 aprile 1978. Negli anni successivi aveva poi ricoperto diverse mansioni presso l’Ente, fino al pensionamento, il 31 dicembre 2000.

Il Presidente della Provincia, insieme ai consiglieri provinciali e a tutti i dipendenti, ne ricordano le grandi doti professionali e umane. Merlino lascia le figlie Sabrina e Serena e i generi, il fratello Sergio, i cognati e le cognate, i nipoti e i pronipoti. I funerali si svolgeranno mercoledì 17 settembre alle ore 15 nella Parrocchia di San Bartolomeo in frazione Viozene di Ormea.



