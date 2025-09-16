Alba, fermato ladro già denunciato: era tornato in via Maestra nonostante il divieto

Una segnalazione di un commerciante ha permesso alla Polizia municipale di Alba di individuare e fermare un uomo già noto alle forze dell’ordine per un furto avvenuto nei mesi scorsi in un negozio di prodotti tipici di via Maestra.

"Abbiamo fermato un soggetto che qualche mese fa si era introdotto in un negozio e aveva rubato l’incasso" spiega il comandante Antonio Di Ciancia. "Il titolare ci ha chiamato perché l’ha visto passare in via Maestra: lo abbiamo fermato e identificato. Con lui abbiamo fermato un altra persona: si trattava di due soggetti con obbligo di dimora a Cavallermaggiore, dunque non potevano trovarsi ad Alba. Sono stati denunciati per il furto e per violazione dell’obbligo di dimora, con segnalazione alla Procura". L’uomo, riconosciuto mentre tentava di nascondersi nei pressi della canonica di via Vida, è stato bloccato da una pattuglia e portato in comando.

Oltre a questo intervento di polizia giudiziaria, la Municipale è stata impegnata anche in controlli straordinari alla stazione ferroviaria di Alba, su segnalazione della centrale dei Carabinieri. "Abbiamo ricevuto una chiamata per la presenza di persone che si insultavano e creavano disturbo nel parcheggio della stazione" precisa Di Ciancia. "Sabato pomeriggio i nostri agenti sono intervenuti identificando un soggetto e segnalandolo all’autorità competente".

Il comandante sottolinea l’importanza della collaborazione con cittadini e istituzioni: "Interveniamo costantemente per garantire la sicurezza in città. Le segnalazioni dei residenti e dei commercianti restano fondamentali per poter presidiare il territorio in modo efficace".