Autotreno carico di paglia prende fuoco a Saluzzo. Vigili del Fuoco in azione anche a Demonte

Intervento dei Vigili del Fuoco a Cervignasco, frazione di Saluzzo, dove poco dopo le 11 di oggi, martedì 16 settembre, un autotreno adibito al trasporto di paglia ha preso improvvisamente fuoco.

Le fiamme si sarebbero propagate a partire dalla cabina.

Pronto l’intervento dei Vigili del Fuoco partiti dal Distaccamento di Saluzzo e che, raggiunto il mezzo, hanno provveduto a spegnere il rogo prima che questo potesse provocare più gravi conseguenze.

Danni contenuti anche per i ricoveri attrezzi interessati da un incendio sviluppatosi nella zona del Vallone dell’Arma a Demonte.

Di poco precedente alle 11 di questa mattina l’allarme giunto al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco con la conseguente partenza di squadre a bordo di autobotte e autopompa serbatoio (Aps). L’incendio è stato contenuto a una serie di costruzioni adibite al riparo di attrezzi e non ha interessato abitazioni civili.