Galà della Castagna d'Oro 2025: ecco svelati tutti i nomi dei premiati

Erano nell'aria da giorni e, a meno di un mese dall'atteso evento dell'autunno frabosano, i nomi degli ospiti del Galà della Castagna d'Oro 2025 diventano realtà. La 37a edizione della kermesse in programma da venerdì 3 a domenica 5 ottobre si preannuncia da record, con i fari puntati sui grandi atleti dello sport italiano ed internazionale.

A calcare il palco del Gala Palace di Frabosa Sottana saranno infatti:

SIMONE CERASUOLO (medaglia d’oro nei 50 rana ai recenti mondiali di nuoto di Singapore 2025),

SOFIA RAFFAELI (medaglia d’oro ai mondiali di ginnastica ritmica di Rio 2025),

FRANCESCO REPICE (giornalista sportivo e storico radiocronista Rai Radio1).

Confermata inoltre la straordinaria partecipazione del miglior portiere della storia del calcio nonché capo delegazione della nazionale italiana: il mitico GIGI BUFFON, accompagnato da Ilaria D’Amico.

La consegna della Castagna d’Oro si svolgerà la domenica a partire dalle 14.30, sotto la regia esperta del giornalista Marino Bartoletti, mentre alle 11.00 ci sarà un appuntamento imperdibile con l’intervista di Bartoletti ai tre campioni del mondo del ciclismo italiano: Beppe Saronni, Francesco Moser, Alessandro Ballan.

Sabato e domenica per tutta la giornata: STREET FOOD LOCAL, castagnata e padiglione fieristico.

"Il Galà della Castagna d'Oro - dichiara il Presidente dell'Associazione Turistica Mondolè, Paolo Bruno - è un appuntamento che, da oltre trent'anni, dà prestigio al nostro territorio, cogliendone la vocazione sportiva. Vanta un programma ricco di grandi ospiti e di tante iniziative che potrà interessare target differenti di pubblico.”

Sabato 4 ottobre assolutamente da non perdere la serata talk show “A tu per tu”, ad ingresso gratuito al Gala Palace alle 21, dove Marino Bartoletti intervisterà il mitico Roby Facchinetti dei Pooh, che ci svelerà curiosità e aneddoti della sua lunga carriera e incontrerà il pubblico per il firma copie del suo nuovo libro “Che spettacolo è la vita. La mia storia".

Appuntamento irrinunciabile anche quello gourmet di venerdì 3 ottobre al Gala Palace con la cena di gala, sfavillante vetrina per “le eccellenze enogastronomiche” del territorio, sapientemente valorizzate dallo chef “Ezzelino”, e anche per “i personaggi di eccellenza” che con il loro impegno hanno saputo promuovere la Granda.

Le iscrizioni alla cena sono aperte, telefonando o scrivendo all’Infopoint Mondolé 331.8757807 .

Per aggiornamenti seguite le pagine Facebook e Instagram “Galà della Castagna d'oro”.

Info:

Mondolè Infopoint

infopointmondole@gmail.com

0174.244481 int.1