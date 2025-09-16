Il Soccorso Alpino e Spleologico a Ceva con la campagna di sicurezza: “Funghi sì, rischi no”

La 64° Mostra Nazionale del Fungo di Ceva è stata scelta dal Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico del Piemonte per presentare la campagna di sicurezza “Funghi sì, rischi no”.

Si tratta di un decalogo di consigli per i cercatori di funghi, riguardo ai comportamenti da tenere durante le escursioni per la ricerca, così da evitare di incorrere in pericoli o imprudenze. Dalle previsioni meteo al tipo di abbigliamento da usare. Ci sarà, nella centrale via Marenco, cuore dell’allestimento dell’esposizione micologica, lo stand nazionale del Cnsas con volontari a disposizione dei visitatori.

Domenica 21 settembre, alle 11, sul palco degli eventi in piazza del municipio, è in programma un incontro aperto a tutti, nel quale gli operatori illustreranno la campagna e i loro consigli. Perché in una sola settimana, in Piemonte, le squadre del Cnsas sono intervenute già undici volte per soccorrere cercatori di funghi infortunati o dispersi.