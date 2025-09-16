Mondovì capitale degli eventi dalle mongolfiere alla musica. Numeri record per Illustrada, ora Granfondo e Gabry Ponte

"In Provincia di Cuneo non c'è mai niente da fare". È questo il vecchio adagio che capita di sentire e di leggere anche sui social, non neghiamolo, ma da tre anni a questa parte la regola non vale più per Mondovì e a dirlo sono i numeri.

È quasi impossibile elencare tutti gli eventi che sono stati organizzati dall'inizio dell'anno a oggi in Città, grazie al Comune e alle tante associazioni, senza dimenticare qualcosa.

Il 2025, come da tradizione, si è aperto con il Raduno Aerostatico Internazionale dell’epifania, con migliaia di visitatori incantati dalle mongolfiere, diventate segno distintivo di Mondovì. Febbraio è stato dedicato alle numerose attività del Carnevale che, oltre alle sfilate, ha promosso anche incontri con scuole, case di riposo e serate benefiche.

Nell'ex chiesa di Santo Stefano ha trovato spazio la mostra degli Impressionisti, proposta dopo quelle del Barocco e Caravaggio e Andy Warhol.

Con l'arrivo della bella stagione fiori e piante hanno colorato il centro di Breo con la 64^ edizione della fiera di primavera. Immancabile poi l'appuntamento della Pasquetta in piazza Maggiore con l'Associazione "La Funicolare", che ha organizzato anche il ritorno della Monregale Classic.

A maggio è stato poi il momento di "Giny festival del gin", di cui era stata proposta un'anteprima nel periodo natalizio.

Libri, musica e spettacoli

Tra maggio e agosto si sono contate 21 presentazioni di libri e una nuova edizione del festival Funamboli, che ha registrato il tutto esaurito con ospiti come Giuseppe Cruciani e i Modena City Ramblers.

Il concerto dell'orchestra giovanile provinciale ha dato il benvenuto all'estate, colorata dalle arti circensi con il Festival Piazza di Circo. Per il secondo anno, grande protagonista è stata la musica: "Il Suono delle scuole" che, per la prima volta è diventato provinciale, ha aperto l'edizione del Movì Festival che ha proposto 17 date, dal 29 maggio al 14 agosto, con concerti in piazza d'Armi e a Villa Nasi, con ospiti di livello come Rose Villain.

Confermate poi manifestazioni come i "Doi Pass", ampliato per il trentennale, "Mondovì e Motori - Week end con le vecchie signore" a luglio e la "Mostra dell'Artigianato Artistico" ad agosto, sotto l'egida de "La Funicolare".

E poi Campionato di Bocce Quadre e talk show, senza dimenticare 16 concerti classici, appuntamenti con l'Accademia Montis Regalis, organizzati da maggio a fine agosto.

PASSAGGI IN FUNICOLARE

Sono stati 112.761 i passaggi da maggio al 31 agosto sulla funicolare, 3000 in meno rispetto al 2024, numeri influenzati anche dalla chiusura per la manutenzione dell’impianto.

<figure class="image"> </figure>

SETTEMBRE VIBES

Non un minuto di pausa perché con l'inizio dell'autunno è già stato presentato il calendario di "Settembre vibes" (LEGGI QUI), inaugurato con il nuovo format de "La notte dei Fuochi" (LEGGI QUI) che, oltre al tradizionale spettacolo pirotecnico con il concerto della Banda Musicale di Mondovì, ha proposto anche Night glow della mongolfiere a Parco Europa e uno spettacolo piromusicale in corso Alpi, riportando grandi eventi anche nella zona di Altipiano e Ferrone.

Successo garantito poi, nel week end appena trascorso, con il Festival Illustrada (LEGGI QUI) che, dopo il maestro Altan, ha portato in Città l'illustratrice francese Rébecca Dautremer, con mostre gratuite, mostra mercato in piazza Maggiore, workshop e firmacopie dedicate all'albo illustrato, con appuntamenti per tutte le fasce di età.

Sempre lo scorso fine settimana migliaia di "divise arancioni" hanno poi invaso Mondovì Breo per il 12° Raduno Regionale degli Anti Incendi Boschivi (LEGGI QUI), oltre all'edizione 2025 di Sport in Piazza che si conferma un evento capace di avvicinare concretamente i giovani e le famiglie all’attività sportiva.

I NUMERI DEL WEEK END

Nella giornata di domenica, migliaia di volontari AIB da tutto il Piemonte hanno raggiunto Breo, mentre piazza Monteregale e le vie limitrofe si sono animate con "Sport in piazza". Presenti 28 società sportive con più di 7.000 passaggi totali, 655 iscritti tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (senza contare gli studenti delle scuole superiori che hanno provato le attività), 700 borracce e 720 sacche omaggiate, 350 litri d’acqua distribuiti, 110 pacchi sorteggiati con almeno tre regali all’interno messi a disposizione da 26 società sportive presenti sulla piazza, 12 buoni da cinquanta euro l’uno sorteggiati e offerti dai club monregalesi del Rotary, del Lions e dei Leo e 3 biciclette sorteggiate, donate dall’Ipercoop di Mondovicino.

Il Festival Illustrada ideato e promosso dall’omonima associazione culturale, tra venerdì, sabato e domenica, ha fatto registrare accessi record alla mostra mercato e alle esposizioni allestite nei diversi spazi. Più di 1.300, ad esempio, gli ingressi al Museo della Ceramica in appena tre giorni, merito di Rébecca Dautremer, Ester Armanino e Alessia Iorno. Numeri straordinari, addirittura superiori a quelli dello scorso anno di Altan, che sanciscono il successo di una manifestazione divenuta ormai un fiore all’occhiello a livello internazionale.

<figure class="image"> </figure>"Ancora una volta un fine settimana che accogliamo con estrema soddisfazione, a testimonianza di una comunità che sta lavorando bene e insieme - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni e allo Sport, Alessandro Terreno -. Non sono soltanto i numeri a convincerci della bontà della strada intrapresa, ma la qualità delle presenze. Esattamente come avvenuto a Parco Europa durante la Notte dei Fuochi, infatti, tanto Sport in Piazza, quanto Illustrada erano affollati da bambini e da famiglie, rendendo di fatto tangibile la certificazione di Comune Amico della Famiglia da poco ottenuta. Grazie, quindi, a tutti coloro che hanno lavorato nella gestione e nell’organizzazione, con una nota di merito all’associazione Illustrada, artefice in questi anni di un percorso di crescita davvero sensazionale. Una profonda riconoscenza, infine, all’A.I.B. Piemonte e ai suoi vertici per aver scelto Mondovì come sede del proprio Raduno Regionale: un piacere e un onore aver potuto ospitare una così vivace 'onda arancione'".

In arrivo Granfondo e Gabry Ponte

Il calendario non si ferma: dal 19 al 21 settembre spazio alla Granfondo Alpi del Mare (LEGGI QUI), con tre giorni di sport, spettacoli e street food: con oltre 1.300 iscritti già confermati e 21 nazioni rappresentate, la manifestazione ha superato ogni previsione, dimostrando una capacità di attrazione che va ben oltre i confini regionali.



E per chiudere il mese, sabato 27 settembre, grande attesa per il dj set di Gabry Ponte (LEGGI QUI) sotto la Torre del Belvedere.