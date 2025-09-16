Savigliano capitale della prevenzione con “SAVinBIKE” e l’11ªPedalata del Cuore

Da quest’anno la Pedalata del Cuore in programma domenica 21 settembre si arricchisce di un’iniziativa parallela: sabato 20 settembre nasce infatti SAVinBIKE, l’evento che raddoppia la voglia di bicicletta e porterà in piazza del Popolo a Savigliano un ricco programma di appuntamenti legati alle due ruote.

Un intero fine settimana che unisce sport, prevenzione e solidarietà, trasformando Savigliano in capitale della salute e della bicicletta.

Valerio Maccagno, presidente dell’associazione Amici dell’Ospedale Santissima Annunziata di Savigliano afferma: “La Pedalata del Cuore quest’anno alla sua 11ª edizione, prevede un percorso di circa 70 chilometri con due tappe nel Saluzzese: la prima a Revello, in valle Po, e la seconda a Saluzzo. La manifestazione è da sempre un momento di grande valore simbolico e sociale: la pedalata lega lo sport al tema della prevenzione, in particolare dell’ictus cerebrale e dell’infarto miocardico. Pedalare significa prendersi cura della propria salute, con benefici diretti sul cuore e sulla circolazione".

L’iniziativa vede la collaborazione con l’Officina delle Idee di Saluzzo. Novità di quest’anno è il raddoppio dell’appuntamento: alla Pedalata del Cuore si affianca infatti una nuova manifestazione, la SAVinBIKE in programma sabato 20 settembre in piazza del Popolo, dalle 14 alle 19.

Un evento – spiega Maccagno - interamente dedicato al mondo della bicicletta, con mercatino dell’usato, stand di negozi specializzati in articoli e alimenti per ciclisti, oltre a spazi rivolti a chi pratica sport e training.

La Pedalata del Cuore – conclude il presidente del sodalizio Amici dell’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano - è resa possibile anche grazie alle ultime generose donazioni fatte alla nostra associazione che sostengono con continuità le iniziative legate alla salute e alla prevenzione”.

IL PROGRAMMA

Sabato 20 settembre

Ore 14-19, piazza del Popolo – SAVinBIKE

Un pomeriggio per appassionati e simpatizzanti delle due ruote, con bici d’epoca, stand, esibizioni e mercatino. Un appuntamento da non perdere, a ingresso gratuito.

Ore 21, Ala di piazza del Popolo – “Musica da Camera (d’aria)”

Concerto-spettacolo del gruppo Quelli che… Pedalano!, con musica, immagini e racconti legati al mondo della bicicletta. Ingresso libero.

Domenica 21 settembre

Ore 8, piazza Santa Rosa – ritrovo per l’11esima edizione della Pedalata del Cuore

Partenza alle ore 9 per la Cicloturistica non competitiva (70 km con tappe a Revello e Saluzzo) e alle ore 9.30 per Bicincittà (20 km), un percorso più breve pensato per famiglie e ragazzi nei dintorni Saviglianesi.





Durante la giornata non mancheranno le visite mediche gratuite a Savigliano, Saluzzo e Revello, dove per l’occasione aprirà anche il parco della Residenza per anziani San Chiaffredo.

Al termine, sotto l’Ala di piazza del Popolo, spazio al conviviale ‘Pic Nic del Cuore’, preparato dalla Pro Loco e dal Gruppo Alpini di Savigliano, aperto a partecipanti e simpatizzanti.

ISCRIZIONI E COSTI

Iscrizione adulti e ragazzi sopra i 12 anni: 10 euro (con pacco gara).

Pranzo per i partecipanti: 5 euro.

Solo pranzo (per chi non pedala): 15 euro.

Bambini 6-12 anni: iscrizione gratuita, pranzo 5 euro.

Bambini sotto i 6 anni: tutto gratuito.

Preiscrizioni nella sede dell’Associazione, la Pro Loco, durante il concerto di sabato, in palestra Open Space o da Alstom.

Iscrizioni anche domenica mattina, dalle ore 8 in piazza Santa Rosa, prima della partenza.

Per informazioni: aosavigliano@gmail.com, tel.: 333-7912114.

La Pedalata del Cuore e la giornata per la prevenzione sono organizzate in collaborazione con ASL CN1, Cuore in Mente APS, Pro Loco Savigliano, Officina delle Idee per l’Ospedale di Saluzzo e Mutuo Soccorso di Savigliano, con il patrocinio dei Comuni di Savigliano, Saluzzo e Revello.