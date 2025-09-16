Asilo nido di corso Europa ad Alba: avanzamento al 20% e tempi incerti

Il cantiere per il nuovo asilo nido di corso Europa resta uno dei dossier più delicati aperti dall’amministrazione. Secondo i dati più recenti, l’avanzamento si attesta intorno al 20%, con il contratto in scadenza a fine settembre. Un quadro che apre più di un interrogativo sulle tempistiche del progetto finanziato con fondi PNRR.
“Il cantiere – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio – rientra in un accordo quadro gestito da Invitalia per conto del Ministero. Da mesi si collabora con le direzioni lavori per monitorare la corretta esecuzione dell’appalto da cui sono emerse alcune criticità in riferimento ad approvvigionamenti e maestranze.”
Il Comune, dal canto suo, mantiene alta l’attenzione. “Abbiamo attivato un monitoraggio costante, con un tavolo comunale che segue la pratica a cadenza regolare. Lavoriamo su più scenari per contenere disagi e tutelare l’ente” prosegue Fenocchio.
Sulle scadenze legate al PNRR, l’assessore non esclude possibili sviluppi. Il nodo delle tempistiche resta dunque aperto: la certezza, per ora, è che l’asilo nido di corso Europa rappresenta un procedimento complesso, dove si intrecciano risorse nazionali, regole centrali e l’impegno quotidiano dell’amministrazione locale.
A giugno la Guardia di Finanza aveva effettuato un accesso in cantiere, nell’ambito delle verifiche ordinarie legate all’utilizzo dei fondi PNRR. L’Amministrazione comunale aveva subito fornito tutta la documentazione richiesta.