Il Consiglio Provinciale approva ordine del giorno sul Piano Socio-Sanitario regionale

Nella seduta di ieri, lunedì 15 settembre, il Consiglio Provinciale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno relativo al nuovo Piano Socio-Sanitario regionale, proposto all'assemblea dal presidente Luca Robaldo.

L'iniziativa segue l'incontro, convocato nei giorni precedenti dai presidenti delle Rappresentanze e delle Conferenze dei Sindaci di ASL CN1, ASL CN2 e ASO Cuneo, con la partecipazione anche dei rappresentanti dei Consorzi Socio-Assistenziali e del presidente della Provincia.

Le risultanze emerse dalla riunione sono state raccolte in un documento indirizzato alla Regione, che aveva dato disponibilità ad accogliere indicazioni dai territori entro il mese di settembre. Con l’approvazione dell’ordine del giorno, il Consiglio Provinciale ha espresso condivisione rispetto alle osservazioni avanzate dai sindaci e dai Consorzi e impegna il presidente della Provincia a sostenerle nelle sedi competenti.

"Ringrazio i consiglieri per il dibattito costruttivo - ha dichiarato il presidente Luca Robaldo - e ringrazio la Regione Piemonte per la disponibilità a questa ulteriore fase di confronto con il territorio, che segue quella già attivata nel periodo precedente l'adozione del Piano. Il dialogo che nei giorni scorsi ha coinvolto tutte le parti interessate e l'appoggio del Consiglio Provinciale sono, ancora una volta, dimostrazione di come la Granda sia capace di lavorare insieme ed essere unita sulle questioni territoriali".