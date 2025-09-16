Legge Montagna, Bergesio (Lega): "Una vittoria storica, decisiva sarà l'attuazione"

"La promulgazione della Legge sulla Montagna da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella segna una giornata storica per le comunità montane e per il nostro Paese. Questa legge, fortemente voluta dalla Lega e dal Ministro Roberto Calderoli, non è solo un provvedimento normativo, ma un vero e proprio cambio di rotta culturale e un impegno concreto per il futuro delle nostre terre alte”.

Lo dichiara il Senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, dopo la firma del Presidente Mattarella che rende la legge pronta per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



"Siamo di fronte ad un risultato di grande valore. Il testo approvato definitivamente è il frutto di un lavoro attento e meticoloso che ha ascoltato le esigenze di chi vive e lavora in montagna. Ringrazio il Ministro Calderoli per la sua visione e la sua determinazione instancabile: senza il suo impegno non avremmo raggiunto questo traguardo”, aggiunge Bergesio.



"La nuova legge affronta in modo strutturale le sfide che i nostri territori montani vivono da tempo. Non solo: abbiamo destinato oltre 200 milioni di euro alla montagna vera, una cifra senza precedenti, per sostenere lo sviluppo economico e tutelare l'ambiente e l'ecosistema montano - puntualizza il parlamentare, Vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato -. Un altro aspetto fondamentale di questa legge è la chiarezza: per la prima volta vengono stabiliti dei requisiti precisi per identificare i veri Comuni montani, garantendo che le risorse e gli interventi arrivino dove sono realmente necessari”.



Il Senatore Bergesio conclude: "La Lega ha dimostrato, ancora una volta, di essere al fianco delle comunità montane, ascoltandone le istanze e trasformandole in azioni concrete. Il nostro impegno non si ferma qui: continueremo a lavorare affinché questa legge venga applicata nel migliore dei modi e si traduca in un'opportunità reale per i nostri territori”.