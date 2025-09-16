Medici di famiglia: cessazioni e cambi a Borgo San Dalmazzo, Demonte e Ceva

Dal 1° ottobre la dottoressa Federica Giusta, Medico di Medicina Generale a Borgo San Dalmazzo e a Demonte cesserà la propria attività.

La scelta del nuovo medico da parte degli assistiti può essere effettuata online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS, ovvero presso gli Sportelli dell’ASL CN1 muniti di tessera sanitaria o team plastificata (tessera europea assicurazione malattia) e di un documento di riconoscimento.

Nel caso in cui il cambio medico sia riferito a persona diversa dal richiedente occorre presentarsi muniti di delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell’ASLCN1) con i documenti di riconoscimento sia del delegato che del delegante.

A tale proposito si ricorda che gli orari degli sportelli multifunzionali sono reperibili al sito: https://www.aslcn1.it/assistenza-territoriale/distertti-sanitari/sedi-e-orari-sportelli-multifunzionali

AVVICENDAMENTO A CEVA

Dal 30 settembre il dottor Paolo Fogliaccio cessa l’attività quale Medico di Assistenza Primaria a Ceva. Al fine di garantire la continuità assistenziale è stato assegnato a decorrere dal 1° ottobre un incarico provvisorio alla dottoressa Gioia Bettin, che effettuerà l’ambulatorio su appuntamento in piazza Vittorio Veneto 1 a Ceva (tel. 344/6869826 email: giobet1997@gmail.com) il lun 9-12,30; mar 15-18,30; mer 9-12,30; gio 15-18,30 e ven 9-12,30.

Si precisa che con la suddetta decorrenza tutti gli assistiti in carico al dottor Fogliaccio saranno trasferiti automaticamente in carico alla dottoressa Bettin, fatta salva la facoltà di esercitare la libera scelta nei confronti di altro medico tra quelli disponibili nell’ambito territoriale.