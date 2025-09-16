Ripartono i corsi presso l’Istituto Civico Musicale “G. Mosca” di Boves nei locali rinnovati di villa Berrini

Per l’anno 2025/26, a partire da ottobre, saranno attive le classi di arpa, basso elettrico, batteria/percussioni, canto, chitarra classica, chitarra elettrica/acustica, clarinetto, fagotto, fisarmonica, flauto traverso, pianoforte e tastiere, sax, tromba, violino e violoncello.

Particolare attenzione è dedicata ai corsi collettivi, per fare musica d’insieme fin da subito.

Per i più piccoli ci saranno i laboratori di “Musica e gioco”, specificatamente rivolti a bambini nelle diverse fasce di età tra 0 e 6 anni, gestiti da operatori de “La Fabbrica dei Suoni”, oltre al laboratorio “Piccolo coro selvatico” per avvicinarsi al mondo del canto e dei suoni dai 7 ai 9 anni.

Nei giorni 19, 23 e 26 settembre dalle 18 alle 19 sarà possibile conoscere gli insegnanti e gli strumenti, presso L’Atlante dei Suoni, in via Moschetti, 15; l'ingresso è libero, senza prenotazione.

Info, costi e iscrizioni online dal 19 al 30 settembre su www.lafabbricadeisuoni.it/imboves.