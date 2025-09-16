Ecco la Magica Notte del Volley: l’illusionista Luca Bono firma lo spettacolo di presentazione di Cuneo Granda Volley sabato 20 settembre

Cuneo si prepara a vivere una serata indimenticabile. Sabato 20 settembre in piazza Virginio, parte del cuore pulsante della città, le luci di fine estate si accenderanno per accogliere la presentazione ufficiale di Cuneo Granda Volley, che sta per affrontare una nuova, entusiasmante stagione sportiva e la sua Academy che è pronta a crescere tante giovani promesse della pallavolo.

Pallavolo e magia unite per essere protagoniste: incanto, meraviglia e stupore accompagneranno il pubblico in un viaggio unico, dove sport e spettacolo si fonderanno in una straordinaria emozione grazie ai numeri di Luca Bono, illusionista di fama internazionale.

La serata, dal titolo evocativo “Magica Notte del Volley”, sarà un’occasione speciale per conoscere le atlete, lo staff tecnico e i volti nuovi del club, tra giochi di magia, performance sorprendenti e momenti di divertimento ed emozione.

Energia, passione e sogno: questi gli ingredienti che animeranno la piazza, trasformandola per una notte nel cuore pulsante della pallavolo della provincia Granda.

Un evento che vi lascerà senza parole, pensato per coinvolgere famiglie, tifosi e curiosi, e per far respirare a tutta la città il profumo di una nuova avventura sportiva.

L’appuntamento è per sabato 20 settembre alle 20:30, in Piazza Virginio a Cuneo con ingresso gratuito.