La Mezza di Moretta al debutto: già oltre 100 iscritti

Cresce l’attesa per l’esordio assoluto della Mezza di Moretta, una delle nuove mezze maratone del calendario di questa stagione in programma domenica 21 settembre. E che sia un appuntamento molto sentito lo si capisce dal numero di iscritti che aumenta giorno dopo giorno e che an una settimana dalla data fatidica aveva già superato la fatidica soglia delle 100 presenze che per essere una mezza non competitiva è già tanto.

Un’autentica invasione che ha quasi messo in difficoltà gli organizzatori, tanto che chi vorrà iscriversi direttamente sul posto non potrà avere subito la maglietta personalizzata Mizuno, ma dovrà aspettare i giorni successivi e la spedizione a casa. Un ricchissimo pacco gara attende chi si è iscritto, c’è ancora la possibilità di farlo al costo di 20 euro per la mezza e 6 euro per la passeggiata di 5 km con un percorso per le vie del borgo cuneese. Saranno presenti concorrenti un po’ da tutto il Piemonte e molte società stanno ancora raccogliendo gli elenchi dei partecipanti.

Appuntamento in Piazza Umberto 1° nel centro di Moretta, da dove verrà dato il via alle ore 9:30 con la passeggiata che scatterà 15 minuti dopo. Ritrovo alle ore 8:00. A fine gara grande ristoro per tutti, non ci saranno premiazioni individuali ma riconoscimenti speciali ai gruppi più numerosi. Tra i vari servizi a disposizione anche il servizio fotografico per tutti i partecipanti oltre al deposito borse a due ristori lungo il tracciato, che oltre a Moretta tocca anche Villanova Solaro, Murello e Tetti Varaita.

Per informazioni: Atletica Moretta, www.atleticamoretta.it