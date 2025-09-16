Tennis, un 20 settembre speciale alla VTT di Lagnasco, aperto a tutti

Sabato 20 settembre sarà una delle giornate da ricordare per la VTT di Lagnasco, realtà che sta scrivendo pagine importanti nella storia del tennis regionale e non solo. Molti i temi che si concentreranno a partire dal mattino, perfetti nel miscelare gli aspetti e momenti agonistici a quelli d’impegno sociale e dell’aggregazione e dell’inclusione.

In programma per quanto concerne i primi le finali del Trofeo Lexus, di singolo maschile e femminile, doppio maschile e femminile e doppio misto. Non mancheranno i momenti collaterali come i test drive dei nuovi modelli della prestigiosa azienda automobilistica. Si tratta della seconda edizione della manifestazione, limitata ai giocatori e alle giocatrici di classifica 3.4. Nel singolare donne ad affrontarsi per il titolo saranno le 3.4 Petra Senesi e Iris Viti, rispettivamente prima e terza teste di serie al via. L’analoga rassegna maschile designerà in settimana i giocatori che si affronteranno per il titolo. Il tabellone finale è guidato da Samuele Orsi e Davide Ronco, entrambi 3.4 e prime due teste di serie. Buon successo del torneo di doppio misto che ha visto ai blocchi di partenza 8 coppie.



I campi del Tennistadium si arricchiranno anche delle prime sfide del torneo di prequalificazione agli Internazionali BNL d’Italia IV categoria Provincia di Cuneo. In gara, con limitazione 4.1, gli uomini, nel singolare e nel doppio, e le donne, nelle stesse competizioni. Il primo step che permette di accedere alla fase regionale della competizione per approdare poi a quella nazionale a Roma, durante il Masters 1000 che è una delle tappe più appetite dell’intero circuito internazionale. Una sorta di sogno da realizzare per ogni appassionato e giocatore.



Gli altri due grandi appuntamenti di giornata sono esempio di come lo sport possa rappresentare una vera e propria terapia, all’insegna dell’inclusione e della rinascita. Nel primo ambito verrà presentato il corso di tennis rivolto a tutti i bambini del saluzzese con disabilità motorie e cognitive, sponsorizzato dal Rotary Club Saluzzo. Nel secondo entrerà in scena la presentazione del progetto che vedrà la VTT di Lagnasco diventare Centro Nazionale di Allenamento ANED (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto Onlus). Un altro grande progetto in collaborazione con Gruppo Tennis ANED che ha già visto alcuni trapiantati allenarsi sui campi del centro di Lagnasco e cogliere grandi risultati nei recenti World Transplant Games disputati in Germania, a Dresda.

Seguirà aperitivo a partire dalle 17.