Un successo i Campionati Europei Wekaf

Si sono conclusi domenica 14 settembre i Campionati Europei Wekaf in Polonia e l’Italia, ancora una volta si è contraddistinta per serietà e professionalità vincendo 1 oro e 2 Bronzi.

Si tratta di una disciplina molto impegnativa quella dello Stick Fighting, ovvero il combattimento con i bastoni derivante dal Kali Filippino, in quanto richiede elevate prestazioni fisiche, resistenza alla fatica e grande concentrazione e capacità di risposte immediate agli attacchi. Una disciplina insomma capace di coinvolgere fisico e testa in brevi ma intensissimi match.

Al campionato hanno partecipato 4 atleti di cui tre, alla loro prima esperienza in nazionale, provenienti dal Cuneese.

Ad aggiudicarsi l’Oro nel double stick è stato il bolognese Francesco Pelullo, 38 anni, che come sempre ha lottato con “grande cuore e testa” come ha precisato Stefano Zarri, direttore wekaf Italia e atleta pesi massimi, che ha accompagnato e incitato la squadra con entusiasmo e professionalità.

Sempre Pelullo ha vinto i due bronzi nei match single stick e stick imbottito (paddet). I cuneesi protagonisti sono Christian Mele, di 47 anni di Boves, Matteo Faccia, 50 anni di Morozzo e Andrea Bono 30 anni di Caraglio.

“E’ stato davvero emozionante – esordiscono gli atleti cuneesi – abbiamo gareggiato con atleti di altissimo livello e, molti di loro già campioni mondiali o europei. L’atmosfera che abbiamo respirato per tutto l’evento è stata incredibile, ci hanno accolti come se ci conoscessero da sempre e nonostante la competizione non sono mai mancati rispetto, disponibilità e cordialità”.