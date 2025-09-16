Cuneo-Cannes apre il Memorial Tessitore: sold out domani a Imperia

E’ annunciato il tutto esaurito, domani (mercoledì 17 settembre), al palazzetto dello sport di Imperia, dove andrà in scena la sfida di volley tra MA Acqua S. Bernardo Cuneo e Cannes, primo atto del Memorial Dado Tessitore. A pochi giorni dal trionfo azzurro nel Mondiale femminile e nel pieno della rassegna iridata maschile, grande è l’attesa per il confronto tra i piemontesi, tornati in Superlega dopo 11 stagioni, e i transalpini, da anni protagonisti della Ligue A. I biglietti sono andati letteralmente a ruba: l’ultima manciata è in prevendita online (tramite il portale www.ticket.it ) e difficilmente se ne troveranno ancora al botteghino (inizio incontro alle ore 20, apertura impianto alle ore 19).

Per la seconda volta il test match, tradizionale appuntamento del Memorial Tessitore dal 2016, è riservato agli uomini. L’unico precedente risale al 2018, quando a Taggia ebbe luogo la partita tra Vbc Mondovì e Nice Volley Ball.

Arbitri del match sono Alessandro Rossi di Sanremo, “fischietto” di Serie A da diverso tempo, e Diletta Pagliero di Savona.

Tra gli ospiti della serata alcune glorie del volley locale, quali Simone Parodi (che nel corso della sua luminosa carriera ha vestito anche la maglia di Cuneo) e Paolo Giribaldi (venti stagioni in serie A tra campo e panchina). Attese anche numerose autorità in rappresentanza di Regione Liguria, Provincia e Comune di Imperia, Comune di Sanremo,Coni, Fipav, Csen e Panathlon.

A fine gara saranno consegnati diversi riconoscimenti, tra cui il Trofeo Morenews per il top scorer.

La 41a Sanremo Cup XXXIII Memorial Dado Tessitore, organizzata dalla Asd Nuova Lega Pallavolo Sanremo – con la collaborazione dell’agenzia Immedia - e inserita nel calendario di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport, proseguirà con due tornei giovanili, in cartellone rispettivamente nei weekend del 27-28 settembre (Under 16 femminile) e 11-12 ottobre (Under 15 maschile), con squadre che arriveranno da Piemonte, Lombardia, Emilia e Liguria.

Precedenti. Il test match Cuneo-Cannes si è già giocato altre due volte in Riviera dei Fiori. Ad Imperia, nel 2009, in un palazzetto inaugurato da poco tempo, nell’ambito dell’Ivf Festival, finì 3-1 per i piemontesi. In campo c’era anche Simone Parodi, che fu tra i migliori. Prima ancora, nel 2005 l’incontro ebbe invece luogo a Diano Marina (anche in questo caso 3-1 per Cuneo).

Due club gloriosi. Dopo 11 stagioni di assenza, il club di Cuneo è tornato in Serie A1 (Superlega) grazie alla trionfale cavalcata dei playoff 2024/2025, nel cui ultimo atto i piemontesi hanno avuto la meglio su Brescia.

Il palmarès storico del Cuneo Volley (già Piemonte Volley), fondato nel 1958, include 1 Scudetto (2010), 5 Coppe Italia (1996, 1999, 2002, 2006, 2011), 4 Supercoppe Italiane (1997, 2000, 2003, 2011), 3 Coppe Cev (1996, 2002, 2010), 2 Coppe delle Coppe (1998, 1999) e 2 Supercoppe Europee (1999, 2000). L'As Cannes Volley-Ball, a sua volta, ha una bacheca molto ricca, che comprende 10 Campionati di Francia, 7 Coppe di Francia, una Coppa Cev e una finale di Coppa dei Campioni (ora Champions League) nel 1983. Quattro ex di Cuneo e Cannes sono attualmente impegnati al Mondiale su altrettante prestigiose panchine: De Giorgi (Italia), Grbic (Polonia), Tillie (Giappone) e Placì (Tunisia).

Il più atteso. Il nome più altisonante tra i giocatori di questa sfida è sicuramente quello di Ivan Zaytsev, nato nel 1988 a Spoleto. Il papà Vjacslav, primo sovietico a giocare all’estero, è stato campione olimpico a Mosca 1980 e due volte campione del mondo (1978 e 1982). Ivan, che ha debuttato in A nel 2004, ha vestito le maglie di Perugia, Roma, Latina, Civitanova, Mosca, Al-Arabi, Modena, Kuzbass, Milano e Galatasaray. Con i club ha vinto tre scudetti, una Coppa Italia e tre volta la Supercoppa Italiana. Con la nazionale, alle Olimpiadi, ha conquistato anche un argento (Rio 2016) e un bronzo (Londra 2012), collezionando oltre 200 presenze. Al suo attivo anche due titoli italiani nel beach volley.

L’iridato Giretto tra Cuneo e Cannes. Il triangolo Riviera dei Fiori-Costa Azzurra-Provincia Granda è spesso teatro iniziative e progetti congiunti. In questo caso, il collegamento di Imperia con Cuneo e Cannes, pallavolisticamente parlando, è Giacomo Giretto, iridato nel 1994 con Velasco in panchina, oggi team manager azzurro (ruolo svolto anche con la juniores e con la nazionale di beach volley). Giacomo ha difeso i colori di Cuneo nelle stagioni 1996-97 e 1997-98, vincendo una Supercoppa italiana, due Coppe delle Coppe e due Supercoppe europee. Con i colori del Cannes ha disputato i playoff della stagione 2004-2005, culminati con la conquista di un inatteso scudetto. Giretto, che nel 2022 ha vinto l’oro mondiale come team manager, in questi giorni cerca il bis nelle Filippine.