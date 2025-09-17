Il finalista di MasterChef Simone Grazioso apre la sua culinary boutique a Gallo Grinzane

Dalla finale di MasterChef Italia all’apertura del suo primo locale: Simone Grazioso, 37 anni, albese di nascita con origini siciliane, si prepara a inaugurare a Piana Gallo, Grinzane Cavour, una culinary boutique che promette di unire tradizione e innovazione, cucina del territorio e sapori dal mondo.

Un progetto che nasce dalla passione coltivata davanti ai fornelli del talent televisivo e che oggi prende forma concreta in un luogo pensato per accogliere chi cerca qualcosa di nuovo. Non un ristorante classico, ma uno spazio dinamico con sushi, gastronomia ricercata, pasta fresca bicolore e tricolore, bao, gyoza, empanadas e altre specialità internazionali. Saranno disponibili anche formule di take away e delivery, a conferma della volontà di coniugare qualità e accessibilità.

Grazioso, impresario edile di professione, ha conquistato il pubblico televisivo con il suo carattere diretto e la capacità di sorprendere i giudici con piatti legati alle Langhe. “Il menù della finale è stato un omaggio alla mia terra”, aveva raccontato al nostro giornalista Cesare Mandrile al termine del programma, ribadendo un legame mai venuto meno. Oggi quelle stesse radici diventano la base di un’avventura imprenditoriale che vuole valorizzare Alba e il suo territorio attraverso la cucina.

L’apertura del locale è stata seguita passo dopo passo anche sui social, dove Grazioso ha scelto di raccontare i lavori, gli spazi e le prime prove di menù. Un modo per condividere in tempo reale con chi lo segue il percorso verso l’inaugurazione. “Stiamo per alzare la serranda… e anche le aspettative. Nuovo spazio, nuove emozioni. Vogliamo che chi entra qui possa dire: finalmente”, ha spiegato in uno dei video pubblicati.

Il locale, che porta il suo nome come segno distintivo, vuole essere un punto di incontro tra esperienze diverse: l’anima langarola che lo lega alle colline di casa e le influenze raccolte viaggiando e confrontandosi con cucine internazionali. Un equilibrio che rappresenta anche la sua storia personale: la solidità della famiglia e del lavoro, insieme alla curiosità di chi non smette di mettersi alla prova.