Neive, contributi alle famiglie per le rette degli asili nido

Il Comune di Neive ha aperto i termini per richiedere contributi destinati alle famiglie con figli che frequentano asili nido pubblici o privati autorizzati. L’iniziativa riguarda l’anno educativo 2024-2025 e intende alleggerire i costi delle rette. Le domande possono essere presentate fino a venerdì 31 ottobre 2025 alle ore 12. Il modulo si può scaricare a questo indirizzo: https://drive.google.com/.../1YKuHY3FZS2zcW3e5b6o.../view...
Quanto spetta alle famiglie
L’importo del contributo varia in base all’ISEE:
fino all’80% delle spese sostenute per chi ha un ISEE fino a 30 mila euro,
fino al 40% per ISEE compreso tra 30 e 40 mila euro,
fino al 20% per ISEE compreso tra 40 e 50 mila euro.
Il sostegno è cumulabile con altre misure già attive, come ad esempio il bonus asilo nido INPS.
Requisiti per fare domanda
Per accedere al contributo è necessario:
essere residenti a Neive
esercitare la responsabilità genitoriale
avere un ISEE non superiore a 50 mila euro
aver sostenuto spese per la frequenza del proprio figlio in un asilo nido tra settembre 2024 e agosto 2025.
Come presentare la domanda
Le famiglie possono presentare domanda:
direttamente all’ufficio Protocollo del Comune
oppure via PEC all’indirizzo neive@pec.comune.neive.cn.it.
Alla domanda occorre allegare: documento d’identità, attestazione ISEE, certificazione delle spese sostenute e IBAN corretto per l’accredito.
Tempi e graduatoria
Le richieste verranno esaminate dall’ufficio comunale. Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti a coprire tutte le domande, verrà stilata una graduatoria basata sull’ISEE e sul numero di figli minori a carico.
Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Responsabile del procedimento è Rosella Rapetti.