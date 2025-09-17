 / Attualità

Attualità | 17 settembre 2025, 16:56

Neive, contributi alle famiglie per le rette degli asili nido

Domande aperte fino al 31 ottobre: sostegno fino all’80% delle spese in base all’ISEE

Il Comune di Neive ha aperto i termini per richiedere contributi destinati alle famiglie con figli che frequentano asili nido pubblici o privati autorizzati. L’iniziativa riguarda l’anno educativo 2024-2025 e intende alleggerire i costi delle rette. Le domande possono essere presentate fino a venerdì 31 ottobre 2025 alle ore 12. Il modulo si può scaricare a questo indirizzo: https://drive.google.com/.../1YKuHY3FZS2zcW3e5b6o.../view...

Quanto spetta alle famiglie

L’importo del contributo varia in base all’ISEE:

fino all’80% delle spese sostenute per chi ha un ISEE fino a 30 mila euro,

fino al 40% per ISEE compreso tra 30 e 40 mila euro,

fino al 20% per ISEE compreso tra 40 e 50 mila euro.

Il sostegno è cumulabile con altre misure già attive, come ad esempio il bonus asilo nido INPS.

Requisiti per fare domanda

Per accedere al contributo è necessario:

essere residenti a Neive

esercitare la responsabilità genitoriale

avere un ISEE non superiore a 50 mila euro

aver sostenuto spese per la frequenza del proprio figlio in un asilo nido tra settembre 2024 e agosto 2025.

Come presentare la domanda

Le famiglie possono presentare domanda:

direttamente all’ufficio Protocollo del Comune

oppure via PEC all’indirizzo neive@pec.comune.neive.cn.it.

Alla domanda occorre allegare: documento d’identità, attestazione ISEE, certificazione delle spese sostenute e IBAN corretto per l’accredito.

Tempi e graduatoria

Le richieste verranno esaminate dall’ufficio comunale. Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti a coprire tutte le domande, verrà stilata una graduatoria basata sull’ISEE e sul numero di figli minori a carico.

Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Responsabile del procedimento è Rosella Rapetti.

