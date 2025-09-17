“Valle Maira 2026”: il nuovo bellissimo calendario fotografico firmato Loris Astesano

Vedute straordinarie, colori e sensazioni. Dopo il successo delle edizioni 2024 e 2025, esaurite in pochi mesi, è arrivato il nuovo calendario fotografico “Valle Maira 2026” realizzato dal dronerese Loris Astesano, guida escursionistica locale e fotografo paesaggista.

Già disponibile in vari negozi di tutta la Provincia e online, il calendario è giunto alla sua terza edizione. Raccoglie una selezione di scatti che raccontano, mese dopo mese, i paesaggi più suggestivi della Valle Maira: dalle imponenti vette alpine alle borgate nascoste, trasformando ogni pagina in un viaggio straordinario.

“Questo calendario è interamente autofinanziato - ci racconta Loris Astesano - Ogni fotografia è il risultato di ore di cammino, di attese del momento giusto, di ricerca del posto, della composizione esatta. E poi, di ore di sviluppo di ogni singola foto, di corsi, di attrezzatura e di approfondimenti continui per migliorare i miei scatti. Insomma, a questo calendario dedico molto tempo e sforzi. Ma in realtà, è alla Valle Maira che li dedico: nel mio piccolo, un desiderio sincero di omaggiare un luogo straordinario.”

Nei suoi occhi c’è tutta la passione, quel tenace desiderio di voler simbolicamente “restituire” qualcosa, senza copiare riuscire a dare continuità ad un progetto bellissimo: quello di Bruno Rosano. Così, nel calendario di Loris Astesano l’ispirazione ed il proprio stile si congiungono, in una raccolta fotografica curata nei dettagli, con l’inconfondibile e personale “impronta” in ogni scatto realizzato.

Il risultato? 12 fotografie uniche, realizzate nel formato 28,5 x 62cm.

Per il 2026 il calendario è stato ulteriormente perfezionato: qualità di stampa migliorata, carta più resistente, copertina lucida e rigida, oltre al riassunto delle immagini con traduzioni in inglese, tedesco e francese sul retro. Ogni mese propone una fotografia con descrizione, i giorni con festività e fasi lunari, nonché un QrCode che permette di accedere a contenuti digitali extra come escursioni con tracce GPX, curiosità ed approfondimenti sulla Valle.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://lorisastesano.com/

Facebook: Loris Astesano - Guida Escursionistica

Instagram: @lo.a.st