Organizza, pianifica, conquista il tuo posto nel lavoro di domani

In un mondo dove tutto viaggia veloce – merci, dati, persone – servono professionisti capaci di tenere insieme i fili invisibili della produzione e della distribuzione. Vuoi diventare uno di loro?
Con il nuovo corso IFTS - Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica, promosso da AFP Verzuolo e approvato e finanziato dalla Regione Piemonte con il cofinanziamento del PR FSE+ 2021/2027 potrai acquisire competenze strategiche in uno dei settori più richiesti del mercato del lavoro.
Perché scegliere questo corso? La logistica e la produzione sono il cuore di ogni impresa moderna. Senza una pianificazione efficiente, ogni prodotto rischia di non arrivare mai a destinazione.
In 800 ore di formazione, di cui 400 in alternanza scuola-lavoro presso aziende del territorio, imparerai a gestire:
- Approvvigionamenti, magazzini e reti distributive
- Pianificazione della produzione e flussi interni
- Strumenti digitali per la logistica 4.0
- Processi sostenibili per una logistica più green
Diventerai una figura in grado di operare a cavallo tra ufficio tecnico, produzione e trasporti, usando strumenti digitali per ottimizzare tempi, costi e flussi. Conoscerai i processi interni di aziende manifatturiere, logistiche, della GDO e della distribuzione organizzata. E soprattutto, imparerai a pensare in modo sistemico.
Il corso è gratuito e rivolto a giovani e adulti disoccupati e a lavoratori impegnati in attività scarsamente remunerative, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o diploma professionale. L’accesso avviene previa prova d’ingresso.
Le prospettive professionali sono concrete e variegate. I partecipanti al corso possono trovare impiego in aziende di produzione e manifatturiere, in imprese attive nel settore dei trasporti e della logistica integrata, così come nella grande distribuzione organizzata e nei centri di smistamento merci. Non mancano, inoltre, sbocchi nel mondo della cooperazione e nelle realtà del terzo settore.
Per molti giovani, il corso rappresenta anche una porta d’ingresso al mondo del lavoro grazie alla possibilità di attivare un contratto di apprendistato di primo livello.
Non perdere la tua occasione!
Per saperne di più
IFTS - Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica
Dove: AFP – Verzuolo, Via Don Orione 41
Quando: da autunno 2025, in orario diurno
Certificazione finale: Specializzazione tecnica superiore (EQF livello 4)
Per info e iscrizioni
0175-86471
centroverzuolo@afpdronero.it – segreteria.verzuolo@afpdronero.it